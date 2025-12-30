Сегодня 30 декабря 2025
На новых фабриках чипов в Китае половина оборудования будет местной — Пекин принуждает к импортозамещению

Китайское правительство стремится создать в стране самодостаточную цепочку поставок полупроводников. Поэтому, по словам осведомлённых источников, власти требуют от производителей микросхем, стремящихся получить разрешение на строительство или расширение заводов, доказать, что не менее половины их оборудования будет произведено в Китае. Хотя это требование не задокументировано официально, обойти его практически невозможно, хотя в редких случаях власти всё же проявляют гибкость.

Источник изображений: unsplash.com

Это требование стало одной из наиболее значительных мер, принятых Пекином для снижения зависимости от иностранных технологий, после введения США жёстких ограничений на экспорт передовой полупроводниковой продукции и оборудования для её производства. Теперь «правило 50 %» обязывает китайских производителей выбирать отечественных поставщиков даже в тех областях, где по-прежнему доступно иностранное оборудование из США, Японии, Южной Кореи и Европы.

Заявки, не соответствующие «правилу 50 %», обычно отклоняются, хотя власти в редких случаях демонстрируют определённую гибкость, принимая во внимание потребности предприятий, которые не могу удовлетворить местные поставщики. «Власти предпочитают, чтобы этот показатель был значительно выше 50 %, — утверждает инсайдер. — В конечном итоге они стремятся к тому, чтобы заводы использовали 100% отечественного оборудования».

Президент Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping) призывает к «общенациональным» усилиям по созданию полностью самодостаточной отечественной цепочки поставок полупроводников, в которой будут задействованы тысячи инженеров и учёных в компаниях и исследовательских центрах по всей стране. В частности, китайская полупроводниковая промышленность нашла обходной путь для преодоления западного экспортного контроля, модернизируя морально устаревшие литографические сканеры ASML с глубоким ультрафиолетовым излучением (DUV). Также в Китае построен прототип передового фотолитографа, работающего с экстремальным ультрафиолетовым излучением (EUV).

«Раньше отечественные заводы, такие как SMIC, предпочитали американское оборудование и не давали китайским фирмам шанса, — рассказал бывший сотрудник местного производителя оборудования Naura Technology. — Но ситуация изменилась с введением экспортных ограничений США в 2023 году, когда у китайских заводов не осталось выбора, кроме как работать с отечественными поставщиками».

Источник изображения: SMIC

Согласно общедоступным данным о закупках, государственные предприятия в этом году разместили 421 заказ на отечественные литографические машины и комплектующие на сумму около 850 млн юаней (≈9,550 млрд ₽), что свидетельствует о резком росте спроса на технологии местной разработки. Пекин также вложил сотни миллиардов юаней в полупроводниковый сектор через «Большой фонд», третий этап которого был запущен в 2024 году с капиталом в 344 млрд юаней (≈3,866 трлн ₽).

По словам источников, эта политика уже приносит результаты, в том числе в таких областях, как травление — критически важный этап производства микросхем, включающий удаление материалов с кремниевых пластин для создания сложных транзисторных схем. По словам источников, передовые инструменты для травления в Китае преимущественно поставлялись иностранными фирмами, такими как Lam Research и Tokyo Electron, но теперь постепенно заменяются оборудованием Naura и Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC).

Крупнейшая в Китае группа компаний по производству оборудования для микросхем, Naura, в настоящее время тестирует свои травильные установки на передовой 7-нм производственной линии SMIC. Ранее сообщалось об успешном внедрении травильных установок Naura на 14-нм техпроцессе, что демонстрирует, насколько быстро развиваются китайские поставщики.

Naura также зарекомендовала себя как ключевой партнёр для китайских производителей микросхем памяти, поставляя инструменты для травления передовых микросхем с более чем 300 слоями. По словам источников, компания разработала электростатические зажимы — устройства, удерживающие пластины во время обработки, — для замены изношенных деталей в оборудовании Lam Research, которое компания больше не могла обслуживать после ограничений 2023 года.

По данным базы данных AcclaimIP компании Anaqua, в 2025 году Naura оформила рекордные 779 патентов, что более чем вдвое превышает показатель 2020 и 2021 годов, а AMEC, в свою очередь, подала заявку на 259 патентов. Выручка Naura за первое полугодие 2025 года выросла на 30 % до 16 млрд юаней (≈180 млрд ₽). AMEC сообщила о росте выручки за первое полугодие на 44 % до 5 млрд юаней (≈56 млрд ₽).

Прогресс Китая вызывает серьёзную обеспокоенность у глобальных конкурентов, поскольку иностранные поставщики неуклонно вытесняются с китайского рынка.

Источник:

Теги: китай, китайские производители, полупроводники, экспортные ограничения
