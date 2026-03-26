«Википедия» целиком и полностью запретила статьи, написанные нейросетями

Новая политика «Википедии» больше не позволит редакторам писать или переписывать статьи с помощью нейросетей. В обновлении, добавленном в руководство «Википедии» в конце прошлой недели, в качестве причины запрета указывается тенденция к нарушению статьями, написанными с помощью ИИ, «нескольких основных правил контента "Википедии"».

Пока это изменение касается англоязычной версии «Википедии» и по-прежнему позволяет редакторам использовать ИИ в определённых сценариях, которые включают использование больших языковых моделей для «предложения базовой корректуры» в текстах, если это «не добавляет собственного контента». Редакторы также могут использовать ИИ для перевода статей из «Википедии» на другом языке на английский, однако они по-прежнему должны соблюдать правила сайта, которые требуют от редакторов достаточного знания исходного языка для подтверждения точности перевода.

В тексте новой политики «Википедии» отмечается, что стиль письма некоторых людей «может быть схож со стилем большой языковой модели», и редакторам потребуется опираться не только на «стилистические или лингвистические признаки», чтобы обосновать потенциальные ограничения на их возможности редактирования. Руководство рекомендует «учитывать соответствие текста основным правилам контента и недавние правки соответствующего редактора».

Это последнее изменение в руководстве Википедии вызвало длительную дискуссию между редакторами, но в итоге было принято подавляющим большинством голосов. Редакторы пришли к заключению, что новая политика «направлена ​​на явно проблемные вопросы использования больших языковых моделей, при этом оставляя место для того, что считается достойным использованием».

Редакторы «Википедии» уже несколько месяцев борются со статьями, созданными ИИ, что ранее уже привело к внедрению сообществом новой политики, позволяющей «быстро удалять» плохо написанные статьи. Редакторы также создали WikiProject AI Cleanup, инициативу, призванную бороться с контентом, написанным ИИ, и помогать другим в его выявлении.

15 января «Википедия» отметила юбилей — 25 лет с момента запуска. За это время скромный сайт с сотней страниц превратился в один из крупнейших источников знаний в интернете. Сегодня на платформе размещено более 65 миллионов статей на множестве языков, которые ежемесячно получают около 15 миллиардов просмотров.