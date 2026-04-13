Акции Intel разлетаются, как пирожки: за девять дней капитализация чипмейкера взлетела на $100 млрд

Intel за последние дни стала одной из самых популярных компаний в индексе S&P 500 благодаря девятидневному скачку, который увеличил рыночную капитализацию более чем на $100 млрд. Поток позитивных новостей за последние две недели подогрел энтузиазм инвесторов. Акции показали лучший недельный рост с января 2020 года и взлетели на 53 % за последние девять торговых сессий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений за аналогичный период торгов.

Сегодня акции Intel выросли на 3,1 %. Последний всплеск роста был вызван сообщением в начале апреля о том, что Intel согласилась заплатить $14,2 млрд за выкуп половины акций своего предприятия в Ирландии, ранее проданных Apollo Global Management. Этот шаг был воспринят аналитиками как доказательство прогресса компании в своём преобразовании.

Акции получили ещё один импульс на прошлой неделе, когда Intel заявила о своём участии в проекте Terafab по разработке полупроводников для Tesla, SpaceX и xAI. За этим последовало обязательство Google использовать будущие поколения процессоров Intel Xeon в центрах обработки данных.

Ралли увеличило рост акций с начала года до 72 %, что последовало за скачком на 84 % в прошлом году, вызванным инвестициями от Nvidia, SoftBank Group и правительства США. Доля правительства в компании сейчас оценивается примерно в $27 млрд, что более чем в три раза превышает первоначальные инвестиции и немного меньше, чем ежегодные расходы США на услуги по уходу за детьми.

«Анализ перспектив Intel набирает обороты, — прокомментировал ситуацию аналитик Melius Research Бен Рейтцес (Melius Research), в третий раз в этом году повысив целевую цену акций. — Тезис о ценности Intel как стратегического актива в сфере производства микросхем, похоже, подтверждается ежедневно».

«Очевидно, что она [компания Intel] больше не находится на аппарате жизнеобеспечения, — констатировал Томас Хейс (Thomas Hayes), председатель и управляющий партнёр финансовой группы Great Hill Capital, которая управляет активами на сумму около $1 млрд и владеет акциями компании. — Компания видит себя в режиме расширения, а не выживания»

Конечно, акции Intel по-прежнему примерно на 8 % ниже максимума 2020 года, в то время как индекс S&P 500 вырос более чем на 100 %, что частично обусловлено ростом акций крупных производителей микросхем для ИИ, таких как Nvidia, Broadcom и Micron Technology.

Уолл-стрит также далека от уверенности в том, что худшее для Intel уже позади. Из 52 аналитиков только 10 дали рекомендации «покупать», а 6 — «продавать», что более чем вдвое превышает средний показатель для акций S&P 500. Консенсус рекомендаций Intel — показатель соотношения оценок «покупать», «держать» и «продавать» — составляет 3,15 из пяти, что является самым низким показателем среди производителей микросхем. Кроме того, акции торгуются со значительной премией к средней целевой цене аналитиков, что указывает на то, что их рост был слишком сильным и слишком быстрым.

Все это происходит в то время, когда акции торгуются по цене, более чем в 90 раз превышающей прогнозируемую прибыль на следующие 12 месяцев, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, согласно данным, начиная с начала 1980-х годов. Это более чем на 50 % выше, чем на пике пузыря доткомов, и сопоставимо со средним мультипликатором около 21 для индекса акций производителей микросхем.

Однако некоторые аналитики считают, что инвесторам следует придерживаться более долгосрочной перспективы в отношении компании. Несмотря на ожидания, что в этом году Intel зафиксирует чистый убыток в размере около 17 центов на акцию, прогнозируемая чистая прибыль компании составит 33 цента на акцию в 2027 году и 2,13 доллара на акцию к 2029 году.

Аналитик Джей Голдберг (Jay Goldberg) из Seaport Group полагает, что Уолл-стрит «вероятно, недооценивает» долгосрочные перспективы прибыли Intel. Хотя оценки компаний в секторе чипов «совершенно безумны», он видит больший потенциал для того, чтобы Intel превзошла консенсус-прогноз. «Nvidia будет очень сложно удивить в этом году, в отличие от Intel, у которой были непростые несколько лет, и которая имеет больше шансов превзойти ожидания по прибыли», — уверен он.