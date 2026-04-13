Сегодня 13 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Акции Intel разлетаются, как пирожки: за...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акции Intel разлетаются, как пирожки: за девять дней капитализация чипмейкера взлетела на $100 млрд

Intel за последние дни стала одной из самых популярных компаний в индексе S&P 500 благодаря девятидневному скачку, который увеличил рыночную капитализацию более чем на $100 млрд. Поток позитивных новостей за последние две недели подогрел энтузиазм инвесторов. Акции показали лучший недельный рост с января 2020 года и взлетели на 53 % за последние девять торговых сессий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений за аналогичный период торгов.

Сегодня акции Intel выросли на 3,1 %. Последний всплеск роста был вызван сообщением в начале апреля о том, что Intel согласилась заплатить $14,2 млрд за выкуп половины акций своего предприятия в Ирландии, ранее проданных Apollo Global Management. Этот шаг был воспринят аналитиками как доказательство прогресса компании в своём преобразовании.

Акции получили ещё один импульс на прошлой неделе, когда Intel заявила о своём участии в проекте Terafab по разработке полупроводников для Tesla, SpaceX и xAI. За этим последовало обязательство Google использовать будущие поколения процессоров Intel Xeon в центрах обработки данных.

Ралли увеличило рост акций с начала года до 72 %, что последовало за скачком на 84 % в прошлом году, вызванным инвестициями от Nvidia, SoftBank Group и правительства США. Доля правительства в компании сейчас оценивается примерно в $27 млрд, что более чем в три раза превышает первоначальные инвестиции и немного меньше, чем ежегодные расходы США на услуги по уходу за детьми.

Источник изображений: unsplash.com

«Анализ перспектив Intel набирает обороты, — прокомментировал ситуацию аналитик Melius Research Бен Рейтцес (Melius Research), в третий раз в этом году повысив целевую цену акций. — Тезис о ценности Intel как стратегического актива в сфере производства микросхем, похоже, подтверждается ежедневно».

«Очевидно, что она [компания Intel] больше не находится на аппарате жизнеобеспечения, — констатировал Томас Хейс (Thomas Hayes), председатель и управляющий партнёр финансовой группы Great Hill Capital, которая управляет активами на сумму около $1 млрд и владеет акциями компании. — Компания видит себя в режиме расширения, а не выживания»

Конечно, акции Intel по-прежнему примерно на 8 % ниже максимума 2020 года, в то время как индекс S&P 500 вырос более чем на 100 %, что частично обусловлено ростом акций крупных производителей микросхем для ИИ, таких как Nvidia, Broadcom и Micron Technology.

Уолл-стрит также далека от уверенности в том, что худшее для Intel уже позади. Из 52 аналитиков только 10 дали рекомендации «покупать», а 6 — «продавать», что более чем вдвое превышает средний показатель для акций S&P 500. Консенсус рекомендаций Intel — показатель соотношения оценок «покупать», «держать» и «продавать» — составляет 3,15 из пяти, что является самым низким показателем среди производителей микросхем. Кроме того, акции торгуются со значительной премией к средней целевой цене аналитиков, что указывает на то, что их рост был слишком сильным и слишком быстрым.

Все это происходит в то время, когда акции торгуются по цене, более чем в 90 раз превышающей прогнозируемую прибыль на следующие 12 месяцев, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, согласно данным, начиная с начала 1980-х годов. Это более чем на 50 % выше, чем на пике пузыря доткомов, и сопоставимо со средним мультипликатором около 21 для индекса акций производителей микросхем.

Однако некоторые аналитики считают, что инвесторам следует придерживаться более долгосрочной перспективы в отношении компании. Несмотря на ожидания, что в этом году Intel зафиксирует чистый убыток в размере около 17 центов на акцию, прогнозируемая чистая прибыль компании составит 33 цента на акцию в 2027 году и 2,13 доллара на акцию к 2029 году.

Аналитик Джей Голдберг (Jay Goldberg) из Seaport Group полагает, что Уолл-стрит «вероятно, недооценивает» долгосрочные перспективы прибыли Intel. Хотя оценки компаний в секторе чипов «совершенно безумны», он видит больший потенциал для того, чтобы Intel превзошла консенсус-прогноз. «Nvidia будет очень сложно удивить в этом году, в отличие от Intel, у которой были непростые несколько лет, и которая имеет больше шансов превзойти ожидания по прибыли», — уверен он.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel поставит Google несколько поколений Xeon и IPU
Капитализация Intel взлетела до максимума за пять лет на новостях о сделке с Tesla и SpaceX
Google выбрала процессоры Intel Xeon для обучения нейросетей
Исследователи объяснили, что алгоритм Google TurboQuant не снизит спрос на память, а наоборот, усилит его
За первые пять лет ИИ-бума спрос на память вырастет в 625 раз, как считает глава Dell
На падающем рынке смартфонов Apple нарастила поставки iPhone и выбилась в лидеры
Теги: intel, биржа, акции, рост, инвесторы, рекорд
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Взломщики Rockstar опубликуют украденные данные — разработчик GTA VI не выполнил требования хакеров
Huawei показала складной смартфон Pura X Max с широкоформатным дисплеем
Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов
Китайский робот Unitree H1 разогнался до 10 м/с на своих двоих — это новый рекорд для андроидов
Злоумышленники похитили данные о бронированиях клиентов Booking.com — пострадавших уже известили 2 ч.
Индонезийский регулятор «слил» больше часа геймплея 007 First Light от создателей Hitman, включая концовку 2 ч.
Эксперимент, очевидно, удачный: критики вынесли вердикт научно-фантастическому боевику Pragmata от Capcom 3 ч.
GIF с танцем Рейчел из «Друзей» разросся до сотен гигабайт и сломал бэкапы Discourse 4 ч.
Большинство австралийских подростков продолжило сидеть в соцсетях, несмотря на запрет 5 ч.
Microsoft подтвердила презентацию новой «Метро» — где и когда смотреть Xbox First Look: Metro 2039 5 ч.
Microsoft задумала продавать ИИ-агентам лицензии Office и другое ПО, как обычным людям 7 ч.
Бойкот рекламодателями соцсети X проверят на сговор — FTC запустило расследование 7 ч.
Следующая «Метро» будет называться Metro 2039 — инсайдеры раскрыли планы Microsoft на анонс игры 9 ч.
Марк Цукерберг создаёт себе ИИ-двойника, который будет общаться с подчинёнными за него 9 ч.
ИИ выполняет месяцы работы инженеров всего за ночь: Nvidia рассказала, как ускорила проектирование чипов 57 мин.
Акции Intel разлетаются, как пирожки: за девять дней капитализация чипмейкера взлетела на $100 млрд 2 ч.
Oppo сама показала флагманский смартфон Find X9 Ultra за неделю до анонса 2 ч.
Блогер смастерил «суперкупол» для ПК из 15 вентиляторов Noctua — температура системы упала на 20 °C 2 ч.
Lenovo снова подняла цену Legion Go 2 с 2 Тбайт — теперь консоль почти вдвое дороже, чем на старте продаж 4 ч.
Microsoft выпустила виртуальную мышь Gamepad Cursor для портативных консолей на Windows 5 ч.
570-Тбит/с подводный интернет-кабель Candle объединит страны Азиатско-Тихоокеанского региона к 2028 году 6 ч.
Aligned построит в Техасе 540-МВт кампус ЦОД Project Caprock с фирменной СЖО DeltaFlow~ 6 ч.
Учёные научились извлекать до 90 % лития из отработанных аккумуляторов 7 ч.
Утечка раскрыла характеристики настольных Intel Nova Lake-S: до 52 ядер, DDR5-8000 и до 175 Вт 8 ч.