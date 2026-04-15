Нет худа без добра: украденные хакерами данные об успехах GTA Online обернулись для Take-Two резким ростом стоимости акций

Опубликованные хакерами из группировки ShinyHunters украденные данные британской студии Rockstar Games не только не навредили, но даже помогли её материнской компании в лице Take-Two Interactive.

Напомним, ShinyHunters взломала хранилища данных Rockstar через стороннюю аналитическую ИИ-платформу Anodot и на фоне отказа студии сотрудничать выложила украденную информацию в открытый доступ.

Утечка содержала не активы горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI, который сейчас разрабатывает Rockstar, а ​​данные об успехах мультиплеерных боевиков Red Dead Online и GTA Online.

Публикация ShinyHunters информации о финансовых результатах GTA Online подстегнула стоимость акций Take-Two. Она выросла с $202,2 (по состоянию на начало торгов 14 апреля) до $211,7 (на момент публикации).

Таким образом, благодаря действиям хакеров рыночная капитализация Take-Two Interactive выросла более чем на $1,5 млрд. На момент публикации материала она превысила 39 млрд.

Rockstar пока не раскрыла планы на следующую итерацию GTA Online. По слухам, студия готовит для GTA VI собственный онлайн-режим, который будет поддерживать по меньшей мере 32 игроков.

GTA VI создаётся исключительно для PS5, Xbox Series X и S. Игра должна была выйти ещё прошлой осенью, но сначала премьеру перенесли на 26 мая 2026 года, а впоследствии отложили до 19 ноября.