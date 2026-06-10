Инвесторы выстроились в очередь за акциями SpaceX: спрос превысил предложение почти в четыре раза

Ещё недавно двукратное превышение количества желающих купить акции SpaceX над объёмом размещения казалось чем-то экстраординарным, но теперь источники Reuters утверждают, что разница может оказаться почти четырёхкратной, поскольку инвесторы готовы выложить за акции компании более $250 млрд. Выручить она намеревалась при этом $75 млрд.

Встречи с инвесторами перед IPO проводили не только руководители SpaceX разного ранга, охватив аудиторию из примерно 300 представителей институционального сектора, но и сам Илон Маск (Elon Musk), который выходил на связь по Zoom. Цена размещения будет зафиксирована в четверг днём по часовому поясу США. Крупные институциональные инвесторы стремятся подавать свои заявки на поздних этапах IPO, которое состоится в конце этой недели, поэтому финальные параметры размещения долго не будут определены.

Эксперты утверждают, что стремление участников фондового рынка привлечь средства для грядущего IPO компании SpaceX вызвало колебания котировок, которые наблюдаются уже несколько дней подряд. Изначально компания рассчитывала продать 555,6 млн акций по цене $135 за штуку, тем самым привлекая около $75 млрд и оценивая собственную капитализацию в $1,8 трлн. По данным Bloomberg, сразу несколько крупных институциональных инвесторов выразили готовность потратить на покупку акций SpaceX по $10 млрд каждый, поэтому кратное превышение спроса на акции не является сюрпризом в подобной ситуации. Заявки от институциональных инвесторов прекратят приниматься банками, участвующими в IPO, ближе к вечеру среды, но розничные инвесторы смогут их оформить и после этого срока. Ранее сообщалось, что до 25 или 30 % размещаемых акций могут быть адресованы именно розничным инвесторам.