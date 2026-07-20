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«Команда Doom наполовину на месте, а наполовину выброшена»: из id Software уволили две трети разработчиков Doom (2016)

Недавние высказывания главы разработки Doom: The Dark Ages Хьюго Мартина (Hugo Martin) относительно прокатившейся по id Software волны массовых увольнений разозлили бывших и нынешних сотрудников студии.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, под сокращения в id Software попали 136 человек, включая команду Quake Champions, тестировщиков, почти всех программистов и специалистов по движку idTech. Штат студии сократился до уровня времён разработки Doom (2016).

Мартин на недавнем стриме подтвердил, что idTech «жив и здоров», и опроверг, будто id Software «стёрли в пыль и выпотрошили», а также урезали до 50 человек: «idTech на месте, команда Doom на месте».

Команда Doom (2016) насчитывала примерно 75 человек (источник изображения: Steam)

Команда Doom (2016) насчитывала примерно 75 человек (источник изображения: Steam)

По данным сразу нескольких источников издания Game Developer, примерно две трети разработчиков Doom (2016), оставшихся в id Software к 2026 году, были уволены. Среди них оказалось немало многопрофильных специалистов.

Несколько бывших и нынешних сотрудников id Software раскритиковали Мартина за искажение правды. «Правда в том, что команда Doom наполовину на месте, а наполовину выброшена», — посетовал действующий работник студии.

Технически Мартин не соврал, но проигнорировал эффект от потери такого количества специалистов

Технически Мартин не соврал, но проигнорировал эффект от потери такого количества специалистов

Источники Game Developer также рассказали о том, в каких условиях создавалась Doom (2016):

  • в 2010−2011 годах id Software была в «ужасном» положении — массовая текучка кадров оставила студию на грани закрытия;
  • в 2013−2014 годах id Software ускорила наём сотрудников для финального рывка;
  • вдобавок к этому студия привлекла к проекту сторонние студии Escalation Studios (впоследствии Bethesda Dallas) и Certain Affinity — первая насчитывала 21 человека, а во второй трудились 140;
  • с учётом отменённого перезапуска Doom 4 производство заняло семь лет и включало «абсурдный объём» переработок;
  • несколько ключевых сотрудников вложили в проект «нездоровое количество часов» — они попали под волну увольнений.

Увольнения в id Software стали частью масштабной реструктуризации Xbox — 1600 сотрудников разных подразделений уже уволены, ещё столько же потеряют работу в течение ближайшего года.

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Теги: doom, id software, bethesda softworks, шутер, увольнения
doom, id software, bethesda softworks, шутер, увольнения
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