«Команда Doom наполовину на месте, а наполовину выброшена»: из id Software уволили две трети разработчиков Doom (2016)

Недавние высказывания главы разработки Doom: The Dark Ages Хьюго Мартина (Hugo Martin) относительно прокатившейся по id Software волны массовых увольнений разозлили бывших и нынешних сотрудников студии.

Напомним, под сокращения в id Software попали 136 человек, включая команду Quake Champions, тестировщиков, почти всех программистов и специалистов по движку idTech. Штат студии сократился до уровня времён разработки Doom (2016).

Мартин на недавнем стриме подтвердил, что idTech «жив и здоров», и опроверг, будто id Software «стёрли в пыль и выпотрошили», а также урезали до 50 человек: «idTech на месте, команда Doom на месте».

По данным сразу нескольких источников издания Game Developer, примерно две трети разработчиков Doom (2016), оставшихся в id Software к 2026 году, были уволены. Среди них оказалось немало многопрофильных специалистов.

Несколько бывших и нынешних сотрудников id Software раскритиковали Мартина за искажение правды. «Правда в том, что команда Doom наполовину на месте, а наполовину выброшена», — посетовал действующий работник студии.

Источники Game Developer также рассказали о том, в каких условиях создавалась Doom (2016):

в 2010−2011 годах id Software была в «ужасном» положении — массовая текучка кадров оставила студию на грани закрытия;

в 2013−2014 годах id Software ускорила наём сотрудников для финального рывка;

вдобавок к этому студия привлекла к проекту сторонние студии Escalation Studios (впоследствии Bethesda Dallas) и Certain Affinity — первая насчитывала 21 человека, а во второй трудились 140;

с учётом отменённого перезапуска Doom 4 производство заняло семь лет и включало «абсурдный объём» переработок;

несколько ключевых сотрудников вложили в проект «нездоровое количество часов» — они попали под волну увольнений.

Увольнения в id Software стали частью масштабной реструктуризации Xbox — 1600 сотрудников разных подразделений уже уволены, ещё столько же потеряют работу в течение ближайшего года.