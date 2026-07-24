Настоящий клад: Assassin’s Creed Black Flag Resynced превзошла годовые ожидания Ubisoft за две недели

Французский издатель и разработчик Ubisoft в финансовом отчёте за первый квартал 2027 фискального года похвастался новыми успехами своего пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Напомним, Assassin’s Creed Black Flag Resynced порадовала руководство Ubisoft уже на этапе предзаказов, но и не разочаровала на старте продаж — 2 млн копий через день после релиза, 3 млн спустя восемь дней.

Как стало известно, спустя две недели суммарные продажи Assassin’s Creed Black Flag Resynced на всех целевых платформах превысили 3,5 млн копий. Результат превзошёл годовые ожидания Ubisoft по проекту.

По словам гендиректора Ubisoft Ива Гиймо (Yves Guillemot), Assassin’s Creed Black Flag Resynced заслужила самые высокие оценки в серии со времён оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag. Компания также очень довольна похвалой от игроков.

«Сильный запуск Assassin’s Creed Black Flag Resynced <...> демонстрирует устойчивую привлекательность бренда Assassin’s Creed, а также первые плоды нашей [масштабной организационной и операционной перезагрузки]», — уверен Гиймо.

Black Flag Resynced представляет собой ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag. Игра создавалась с нуля на новейшей версии движка Anvil и включает рейтрейсинг, обновлённую симуляцию воды, улучшения геймплея и новые сюжетные сцены.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоялся 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Ремейк вышел без русской озвучки, но специалисты по локализации компьютерных игр из GamesVoice нацелены это исправить.