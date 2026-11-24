Сегодня акции компании Anthropic подешевели сразу на 8 %, их стоимость упала ниже цены размещения (IPO) в $83. На момент дебюта на Nasdaq 19 ноября 2026 года цена акции составила $111,50, после чего начала неуклонно снижаться. Тем не менее, аналитики сохраняют позитивный прогноз и уверены в способности Anthropic занять значительную долю целевого рынка. Большинство экспертов присвоили компании рейтинг «выше рынка», а целевую цену акций определили не ниже $120.

Компания Anthropic привлекла $81,3 млрд в ходе крупнейшего размещения в истории. Инвесторы с большим нетерпением ждали её выхода на биржу, надеясь, что это оживит сектор искусственного интеллекта, который в последние недели демонстрировал высокую волатильность на фоне опасений относительно целесообразности создания инфраструктуры стоимостью в триллионы долларов.

В процессе IPO спрос на акции Anthropic заметно превысил предложение, поэтому примерно половина институциональных инвесторов, подавших заявки, не смогли приобрести бумаги. Однако сейчас, в условиях рыночной нестабильности, эти компании, по всей видимости, решили не спешить с их покупкой.

Сегодня в ходе торгов также снизились котировки Nvidia, AMD и Intel, а также компаний, развивающих облачные инфраструктуры нового поколения, таких как CoreWeave, IREN и Nebius. Рынок все ещё пытается прийти в себя после возвращения Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост генерального директора Nvidia, последовавшего за его отстранением от должности ранее в этом месяце. В понедельник акции Nvidia взлетели более чем на 30 %, но сегодня рост сменился снижением.

Аналитики Canaccord Genuity уверены в долгосрочном потенциале Anthropic. По их мнению, компания «создаёт одну из важнейших технологических платформ для корпоративного сектора в эпоху ИИ», а открывающиеся перед ней возможности значительно превышают объёмы традиционных расходов на программное обеспечение. Они присвоили акциям компании рейтинг «покупать» с целевой ценой $135.

«Риски необычайно велики — особенно в том, что касается обязательств по развитию инфраструктуры и устойчивости конкурентных преимуществ, — однако мы считаем, что сочетание исключительных темпов роста, потенциала для получения прибыли и привлекательной оценки стоимости на текущем этапе делает эту компанию весьма перспективным объектом для инвестиций», — сказано в обзоре Canaccord Genuity.

Аналитики Wedbush присвоили Anthropic рейтинг «выше рынка» (outperform) и установили целевую цену акций на уровне $120. По их мнению, Anthropic вышла на рынок в «неспокойный период» продолжающихся дискуссий вокруг масштабирования технологий искусственного интеллекта. Тем не менее, они ожидают, что компания сможет успешно действовать в конкурентной среде и «занять уникально обширный целевой рынок».

«Хотя в процессе формирования этой экосистемы неизбежны взлёты и падения, а также появление как победителей, так и проигравших, на наш взгляд, нет никаких сомнений в том, что со временем она будет построена, — заявил представитель Wedbush. — Джинн выпущен из бутылки. И Anthropic — отличный способ сделать ставку на этот тренд».

Эксперты Oppenheimer также присвоили Anthropic рейтинг «выше рынка» и установили целевую цену акций в $150. Они уверены, что Anthropic «способна превратить своё лидерство в устойчивый рост и операционный рычаг» и сможет извлечь выгоду из растущих расходов корпоративного сектора на ИИ. По их мнению, повышение эффективности использования вычислительных мощностей снижает затраты на выполнение отдельных задач, а стратегия, предусматривающая работу с различными типами чипов, позволяет оптимизировать соотношение цены и производительности.

Аналитики Oppenheimer добавили, что ориентация Anthropic на корпоративный сегмент снижает зависимость от субсидирования потребительских продуктов, а растущий спрос со стороны клиентов создаёт для компании «значительный потенциал для дальнейшего развития».