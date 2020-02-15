Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareна острие наукиNASA договаривается с Роскосмосом о мест...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NASA договаривается с Роскосмосом о местах для своих астронавтов на «Союзах»

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), по сообщению ТАСС, продолжает переговоры с Роскосмосом о доставке своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

Речь идёт о приобретении дополнительных мест на кораблях «Союз МС». По имеющейся информации, Соединённые Штаты могут зарезервировать одно или два места на российских пилотируемых аппаратах.

Ранее говорилось, что отправка одного астронавта США на «Союзе» ожидается осенью нынешнего года, второго — весной 2021-го. Иными словами, NASA договаривается о покупке мест на кораблях «Союз МС-17» и «Союз МС-18».

Не так давно руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия и США могут подписать контракт на дополнительные места для астронавтов NASA на кораблях «Союз МС» в конце марта или в начале апреля.

Между тем на 9 апреля намечен запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16» с очередной длительной МКС-экспедицией. В состав основного экипажа входят космонавты Роскосмоса Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российский сегмент МКС получит прибор для мониторинга опасных явлений на Земле
Названы сроки первого пилотируемого полёта космического корабля «Орёл»
Модуль-долгострой «Наука» для МКС отправится на Байконур в марте
Для выработки электричества по ночам предложены «антисолнечные» батареи
Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке
Китайские и американские учёные разработали сверхэффективный опреснитель воды
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: союз, мкс, космос, nasa, роскосмос
союз, мкс, космос, nasa, роскосмос
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
GeForce NOW будет пристанищем обделённых нормальными игровыми системами
NPD: в январе по продажам Dragon Ball Z: Kakarot обошла всех, но не изменила тенденцию рынка 15 мин.
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки 24 мин.
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 6 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 7 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 16 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 19 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 23 ч.
Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах 20 мин.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 49 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 5 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 6 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 6 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 6 ч.
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 % 6 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.