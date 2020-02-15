NASA договаривается с Роскосмосом о местах для своих астронавтов на «Союзах»

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), по сообщению ТАСС, продолжает переговоры с Роскосмосом о доставке своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Речь идёт о приобретении дополнительных мест на кораблях «Союз МС». По имеющейся информации, Соединённые Штаты могут зарезервировать одно или два места на российских пилотируемых аппаратах.

Ранее говорилось, что отправка одного астронавта США на «Союзе» ожидается осенью нынешнего года, второго — весной 2021-го. Иными словами, NASA договаривается о покупке мест на кораблях «Союз МС-17» и «Союз МС-18».

Не так давно руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия и США могут подписать контракт на дополнительные места для астронавтов NASA на кораблях «Союз МС» в конце марта или в начале апреля.

Между тем на 9 апреля намечен запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16» с очередной длительной МКС-экспедицией. В состав основного экипажа входят космонавты Роскосмоса Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.