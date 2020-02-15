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Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму

Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory, ESO) сообщает о том, что астрономы зафиксировали беспрецедентное ослабление блеска Бетельгейзе — звезды в созвездии Ориона.

Бетельгейзе — это красный сверхгигант, расположенный на расстоянии приблизительно 700 световых лет от нас. По массе это светило примерно в 17 раз превосходит Солнце. Любопытно, что Бетельгейзе стала первой после Солнца звездой, для которой были получены изображения диска и пятен на нём.

Наблюдения, проведённые на Очень Большом Телескопе ESO (VLT), говорят о том, что сейчас блеск Бетельгейзе составляет примерно 36 % от прежней яркости звезды. Более того, вместе с резким потускнением зафиксировано изменение видимой формы светила.

Чем объясняются столь кардинальные перемены, пока не ясно. Многие любители астрономии ухватились за идею, что наблюдающееся изменение блеска говорит о скором взрыве Бетельгейзе в виде сверхновой. Однако учёные придерживаются иного мнения.

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«Мы разрабатываем два возможных сценария: резкое охлаждение поверхности звезды из-за исключительно высокого уровня звёздной активности и выброс пыли по направлению к нам», — говорят специалисты.

Нужно отметить, что нестабильная поверхность Бетельгейзе состоит из гигантских конвективных ячеек, которые перемещаются, то уменьшаясь, то увеличиваясь в размерах. Кроме того, звезда пульсирует, периодически изменяя свой блеск и диаметр. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: звезда, космос, вселенная, наука, eso
звезда, космос, вселенная, наука, eso
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