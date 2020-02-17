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Продажи смартфонов Samsung Galaxy S20 в 2020 году могут превысить 30 млн штук

Известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) обнародовал прогноз по поставкам флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20 в нынешнем году.

Напомним, что аппараты семейства Galaxy S20 дебютировали на прошлой неделе. В серию вошли три модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. В России новинки поступят в продажу 13 марта по цене от 69 990 до 99 990 рублей.

«Новейшие флагманские устройства Samsung из серии Galaxy S20 оснащены технологиями премиум-класса, хорошо знакомыми всем поклонникам линейки Galaxy. Созданный с учётом образа жизни современных пользователей, Galaxy S20 получил новую систему камер, работающую на базе искусственного интеллекта. Galaxy S20 — самое безопасное устройство, которое когда-либо производил Samsung», — заявляет южнокорейский гигант.

Господин Мин-Чи Куо полагает, что, несмотря на применение топовых электронных компонентов и инновационных технологий, смартфоны семейства Galaxy S20 в год анонса уступят по объёму продаж своим предшественникам — устройствам Galaxy S10.

По оценкам, в прошлом году компания Samsung реализовала от 36 млн до 38 млн аппаратов Galaxy S10. Поставки же смартфонов Galaxy S20, по мнению господина Куо, окажутся в текущем году на уровне 32 млн штук. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, galaxy s20, смартфон
samsung, galaxy s20, смартфон
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