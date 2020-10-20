Официально: Intel продаст производство флеш-памяти SK Hynix за $9 млрд

Компания Intel не будет «хлопать дверью», уходя из бизнеса по производству флеш-памяти NAND. Сегодня она заключила соглашение о продаже всего этого направления южнокорейской компании SK Hynix за $9 млрд, но полностью прекратит производство чипов NAND и SSD только через пять лет — в 2025 году. Поэтому сделка с SK Hynix, если государственные регуляторы не будут против, пройдёт в два этапа и будет растянута на приличный срок.

Одобрение сделки, а в этом вопросу последнее слово будет за Китаем, ведь завод Intel по выпуску NAND расположен в городе Далянь, ожидается примерно через год — в конце 2021 года. Intel заинтересована в благосклонности китайской стороны, а китайская сторона заинтересована в технологиях Intel и в снижении санкционного давления. Из этого клубка взаимных интересов может получиться что-то полезное для каждой из сторон.

Если сделка будет одобрена, то первой транзакцией в размере $7 млрд компания SK Hynix оплатит покупку бизнеса Intel по разработке и производству SSD на флеш-памяти NAND, включая интеллектуальную собственность, а также инженерный и заводской персонал фабрики в Даляне, как и саму фабрику (линии по выпуску SSD).

Заключительная транзакция в размере $2 млрд ожидается в марте 2025 года. За эту операцию Intel отдаст корейцам интеллектуальную собственность по производству памяти NAND и линии по обработке кремниевых пластин, включая разработчиков и заводских рабочих. Компания SK Hynix получит все соответствующие разработки Intel и полные права на их использование. До этого времени права будут оставаться за Intel, и компания не прекратит производство NAND в своих интересах.

Надо сказать, что похожим образом компания Intel избавлялась от производства памяти NOR-флеш. Не сразу, а в течение примерно пяти лет. Некогда она была лидером рынка памяти NOR-флеш, которая использовалась в качестве памяти в телефонах и наладонниках. В 2003 году компания Samsung впервые обошла Intel на этом рынке и с 2005 года Intel начала постепенно уходить от самостоятельного производства памяти NOR-флеш, переключившись в 2006 году на производство памяти NAND совместно с Micron.

Теперь подходит время, когда Intel отправляет на свалку истории производство памяти NAND. За собой она сохранит производство памяти 3D XPoint и накопителей Optane. Вырученные от продажи NAND-бизнеса средства компания пустит на укрепление «новых точек роста»: ИИ, машинное зрение, 5G, робототехника. Что касается SK Hynix, то у неё есть шансы стать вторым в мире по величине производителем памяти NAND. Если она без потерь интегрирует в себя NAND-производство и клиентов Intel, то её рыночная доля может превзойти долю компании KIOXIA (экс-Toshiba) и превысить 23 % (с учётом современного расклада). Впрочем, до этого пройдёт целых пять лет и ещё неизвестно, как покажут себя китайские производители NAND.