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В рейтинг самых дорогих брендов мира впервые попали Instagram, YouTube, Zoom и Tesla

Консалтинговое агентство Interbrand опубликовало новый рейтинг самых дорогих брендов мира, в котором появилось сразу четыре новых имени. Помимо представляющих IT-сферу Instagram, YouTube и Zoom в рейтинг ТОП-100 самых дорогих брендов мира вошла американская марка электромобилей Tesla.

Лидером рейтинга Interbrand продолжает оставаться компания Apple, стоимость бренда которой оценён более чем в $322 млрд. За год бренд прибавил в цене 38 %. Следом за Apple располагается компания Amazon, торговая марка которой оценена в $200 млрд, что на 60 % больше по сравнению с прошлогодним результатом. Замыкает тройку лидеров Microsoft, оценённая в $165 млрд, что на 53 % больше предыдущего показателя. В пятёрку лидеров также вошли Google и Samsung, бренды которых оценены в $165 млрд и $62 млрд соответственно.  

В клиентском IT-секторе появилось сразу три новых имени. Социальная сеть Instagram получила оценку в $26 млрд, видеосервис YouTube — $17,3 млрд, а стоимость бренда сервиса видеоконференций Zoom, расположившегося на сотой позиции, оценена в $4,48 млрд. Стоит отметить, что являющаяся владельцем Instagram компания Facebook потеряла за год 12 % стоимости торговой марки, и была оценена в $35 млрд. Несмотря на то, что среди попавших в рейтинг автопроизводителей никто не продемонстрировал серьёзного роста, в этом секторе появилось новое имя, которое сразу же попало на сороковую строчку списка. Речь идёт о компании Илона Маска (Elon Musk) Tesla, бренд которой агентство Interbrand оценило в $12,7 млрд.

Если не учитывать лидеров нынешнего рейтинга, то наибольшего роста в отчётном периоде сумели добиться сервисы Spotify (+52 %) и Netflix (+41 %). Их торговые марки оценены в $8,3 млрд и $12,6 млрд соответственно. Стоит также отметить, что на фоне пандемии коронавируса значительно снизилась оценка люксовых брендов, таких как Lois Vuitton, Dior, Prada и др.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: рейтинг, бренды, рыночная стоимость
рейтинг, бренды, рыночная стоимость
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