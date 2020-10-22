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Студия-разработчик Death Stranding объявила о наборе в команду новой игры

Независимая студия Kojima Productions в японской и английской версиях своего микроблога объявила о наборе в команду второго проекта — первым был экспериментальный экшен Death Stranding.

Связана ли новая разработка Kojima Productions со вчерашним тизером её звукорежиссёра Людвига Форсселля (Ludvig Forssell), неизвестно, но сам музыкант такую возможность категорически исключает.

Как бы то ни было, для реализации своих замыслов компании требуются дополнительные сотрудники. Список актуальных вакансий доступен на официальном сайте и LinkedIn-странице Kojima Productions.

В частности, коллектив нуждается в: программистах (игры, инструментов, систем, анимации), художниках (окружения, персонажей, оружия), гейм-дизайнере, дизайнере звука, дизайнере уровней, продюсере, сценаристе и специалисте по локализации.

Судя по некоторым открытым позициям, следующим проектом Kojima Productions тоже будет игра, хоть ранее основатель студии Хидео Кодзима (Hideo Kojima) и заикался о желании взяться за аниме, мангу или фильм.

Кроме того, знаменитый гейм-дизайнер намекал на возвращение к жанру ужасов и даже заявлял о стремлении создать хоррор, который заставит игроков «не только обмочиться, но и обделаться».

Чем занимается Кодзима в настоящее время, доподлинно неизвестно, однако в конце июня на столе в офисе разработчика углядели намёк на потенциальное продолжение Death Stranding.

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Рубрики: Новости Software, игры, Анонс,
Теги: kojima productions
kojima productions
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