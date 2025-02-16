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Orcs Must Die! Deathtrap — в ловушке дисбаланса. Рецензия

 
Пятая итерация симулятора истребителей орков только успела ворваться в релиз, как тут же вызвала неоднозначную реакцию поклонников серии множеством изменений и нововведений в классической формуле. Оправдано ли недовольство фанатов, и действительно ли Deathtrap слишком круто развернула серию? Или проблема в чём-то ещё? Разбираемся в рецензии
⇣ Содержание
Жанр Экшен
Издатель Robot Entertainment
Издатель в России Нет
Разработчик Robot Entertainment
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-4460 3,1 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 570, 15 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-7700 3,6 ГГц / AMD Ryzen 7 2700X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon 6700 XT
Дата выхода 28 января 2025 года
Локализация Текст (неполный)
Возрастной ценз От 12 лет
Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S
Официальный сайт

Играли на PC

Несмотря на то, что третья номерная часть Orcs Must Die! была принята сообществом довольно тепло, дефицит свежих идей и утомление от стагнации механик и игровых принципов серии ощущалось отчётливо. В Robot Entertainment справедливо посудили, что Orcs Must Die! не помешает некоторое переосмысление (пусть и не столь экстремальное, как с треском провалившаяся Unchained), которое ощутимо изменит многие базовые принципы игрового цикла. Например, роглайк-элементы, расширенные кооперативные возможности и целых шесть новых персонажей с уникальными игровыми стилями. А ещё вместо последовательных уровней с постепенно нарастающей сложностью и развивающейся историей, игроки сами выбирают следующую локацию для боя. С одной стороны — это интересная задумка, позволяющая выстраивать собственное мини-приключение в каждой вылазке, с другой — под нож практически целиком пошёл нарратив. Ведь в номерных частях сюжет, хоть и был исключительно функциональным, но всё же собирал разные игровые сегменты в одну более-менее складную историю. В Deathtrap же повествование, фактически, упразднено.

Забег в Orcs Must Die! Deathtrap состоит из битв против шести волн на одной локации, а затем — шести на другой, и так до финальной схватки с боссом

Забег в Orcs Must Die! Deathtrap состоит из битв против шести волн на одной локации, а затем — шести на другой, и так до финальной схватки с боссом

#Боевые маги, общий сбор!

Несметные орды орков, троллей, гноллов и других злодейских существ снова рвутся к порталам, но в этот раз супостаты разделились на четыре разные группировки. Во главе каждой из банд стоит по могущественному генералу, и каждый жаждет чина верховного правителя орков, что подчинит весь фэнтезийный мир своей железной воле. Естественно, наша цель — не допустить подобного исхода и отправить всех генералов в перманентную отставку.

Чтобы добраться до злодеев, нам предстоит… делать то же, что и всегда — защищать порталы от волн врагов. Тут Orcs Must Die! Deathtrap не изменяет традициям. На этапе планирования вы изучаете всю локацию и пути, которыми пойдут орды орков; подмечаете удачные и наиболее выгодные точки для расположения ловушек; расставляете баррикады (теперь они бесплатные, но их количество ограничено) и, конечно же, украшаете местные интерьеры и экстерьеры напольными, настенными и потолочными ловушками. И, наконец, наступает время битвы: на локацию вторгаются толпы вражин, что проверят наш стратегический план своими тушками, а тем, кому посчастливится проскочить галерею смертоносных «сюрпризов», предстоит оценить мощь боевой магии игрока.

Каждая локация предлагает одно случайное условие, ощутимо (или не очень) усложняющее игру

Каждая локация предлагает одно случайное условие, ощутимо (или не очень) усложняющее игру

Первое ощутимое изменение вы заметите сразу же как иссякнет первая орочья волна — после боя вам предлагается одна из трёх наград на выбор. Усиления попадаются самые разные: есть и увеличение мощи определённой ловушки, и повышение боевых характеристик для целого типа приспособлений; и снижение стоимости определённых инструментов уничтожения орков; и повышенный шанс на выпадение одной из местных валют. А ещё встречаются опции, что дают особенно ощутимую прибавку к мощи, но и цена за обретённую силу будет соответствующей. Скажем, можно увеличить количество доступных баррикад вдвое, но все прочие ловушки станут вдесятеро (!) дороже; или же вы сразу получаете десять портальных очков (то есть дополнительное здоровье портала), но если подконтрольного вам боевого мага сразят, то портал получит дополнительный урон.

Чтобы наши протеже не погибали слишком часто, стоит обратить внимание и на усиления для героев: на невосприимчивость к определённым статусам; на повышение максимального запаса здоровья; или на увеличение боевой мощи — сражённые орки урона уже не нанесут. В последнюю категорию входят и усиления, предусмотренные исключительно для определённых героев.

На добытые черепа можно приобрести новые ловушки и усиления для забегов, или раскошелиться на общие улучшения и персональную мощь героев

На добытые черепа можно приобрести новые ловушки и усиления для забегов, или раскошелиться на общие улучшения и персональную мощь героев

Шесть (семь, если считать Максимилиана, что присоединится к компании, если выполнить кое-какое условие) персонажей предлагают кардинально отличающиеся друг от друга методы и принципы борьбы с орками. Скажем, чародейка Врен полагается на магические дальнобойные атаки, мощные заклинания по области, а ещё на одну из моих самых любимых механик — активную перезарядку, успех выполнения которой даст ряд приятных бонусов следующему «магазину» волшебной палочки. Мак — своеобразный снайпер, способный наносить чудовищный урон издалека и редко, но метко лупить по оркам благодаря прицелу с увеличением. Ваан же, наоборот, палит из арбалета от бедра с ошеломляющей скоростью, да такой, что от отдачи половина «магазина» улетает в молоко. А неунывающая Харлоу полагается на мушкетон — он не очень хорош против дальних целей, но сметает всё живое на ближней дистанции.

И, само собой, в Orcs Must Die! Deathtrap есть и парочка персонажей для чрезвычайно близких контактов с орками. Антропоморфная кошка Софи решает вопросы с помощью кинжалов, стремительных комбинаций и критического урона, а грузный медведь Калос разбирается с супостатами менее элегантной дубиной. А ещё он выступает своеобразным танком и героем поддержки в одном лице — Калос и урона «переварит» куда больше коллег, и восстановить здоровье сопартийцев своей суператакой поможет.

Герои ближнего боя не могут одновременно атаковать и перемещаться, что, откровенно говоря, весьма странное решение

Герои ближнего боя не могут одновременно атаковать и перемещаться, что, откровенно говоря, весьма странное решение

Для применения суператак необходимо накапливать заряд в процессе совершения комбо (счетчик крутится при уничтожении супостатов разными способами). И у каждого из героев это действительно чрезвычайно мощная способность, способная изменить ход забега. Ваан, например, может защитить портал временным барьером и не допустить потерю очков — иногда это разница между победой и поражением. Врен призывает свои зеркальные копии, которые в точности повторяют её атаки, что кратно повышает урон. А, скажем, Софи зовёт на помощь Бартоломью — огромного солдата-скелета. Использовать этот козырь стоит с умом, ведь заряд суператаки накапливается какое-то время, и неуместное использование абсолютной способности запросто может привести к краху забега, когда в действительно жарком моменте ответить толпе супостатов будет нечем. А случаются подобные моменты довольно часто, особенно если играете соло.

#Одиночкам тут не место

В целом, роглайк-элементы пришлись ко двору — усиливать свою «сборку» не только вне заданий, но и в ходе вылазок действительно интересно. Да и герои с их персональными наборами умений и особенностей хороши — даже за Софи и Калоса с их странной и крайне неудобной системой неподвижного ближнего боя играть интересно. А забеги на четыре персоны — весёлый опыт, особенно, если игроки знают и понимают свои роли. Но вот общая балансировка игрового процесса и ориентированность на кооператив вчетвером значительно портят общее впечатление, если вы решите играть самостоятельно или неполной партией. Потому что рубилово вчетвером — не возможность, а геймплейная необходимость.

Схватки с боссами происходят довольно сумбурно, а победить «могучего» архиврага можно буквально за десяток секунд

Схватки с боссами происходят довольно сумбурно, а победить «могучего» архиврага можно буквально за десяток секунд

Безусловно, можно пытаться одолеть Orcs Must Die! Deathtrap в гордом одиночестве, но в таком случае уже к середине забега каждая волна будет даваться с невероятным скрипом, и даже малейшая ошибка в планировании или исполнении приведёт к неминуемому поражению. И если чрезмерное количество направлений, по которым двигаются волны противников, не оказывается такой уж большой проблемой — спасибо бесплатным баррикадам (которых, правда, едва-едва хватает для выстраивания плотной обороны, и это весьма ощутимо), то вот количество супостатов и их экспоненциально растущая живучесть — это уже головная боль.

Разумеется, если прокачаться достаточно сильно, сфокусироваться на игре за одного конкретного героя (к слову, Макс совершенно не сбалансирован и ощущается в разы сильнее новичков), собрать идеальный комплект ловушек, и знать вдоль и поперёк каждую карту и её особенности, то шансов дойти до босса будет на порядок больше. Вот только элемент случайности в «рогаликах» никто не отменял, и буквально пара-тройка не самых полезных призов запросто похоронят отточенную стратегию.

Ещё один плюс игры вчетвером: когда кто-то получает критический урон, соратники могут его откачать

Ещё один плюс игры вчетвером: когда кто-то получает критический урон, соратники могут его откачать

А чтобы собрать достаточно ресурсов для серьёзной прокачки, придётся проходить одни и те уровни по нескольку раз — это утомляет как в одиночку, так и в компании. В номерных частях даже самые неприятные уровни можно было перетерпеть и впредь их игнорировать. В Deathtrap же общее количество локаций и принцип их ротации раз за разом будут отправлять вас в те места, которые вы уже видеть не можете. И даже приятные карты на пятый раз уже начинают надоедать. Как и сама Orcs Must Die! Deathtrap.

***

Новая Orcs Must Die! немного освежила привычный процесс истребления орков, но всё рушит неудачная балансировка сложности и унылое однообразие. Складывается ощущение, что игре не помешали бы дополнительное тестирование и полировка. Впрочем, тут надо отдать должное Robot Entertainment — разработчики прислушиваются к сообществу и активно исправляют недочёты, на которые массово указывают игроки. Возможно, через месяц-другой это будет куда более качественная и проработанная игра, но выше головы она всё равно не прыгнет.

Достоинства:

  • шесть новых героев, все — с уникальными способностями и своим собственным подходом к истреблению орд орков;
  • базовая формула Orcs Must Die! всё ещё дарит веселье, особенно при игре вчетвером;
  • роглайк-элементы привносят свежесть в классическую формулу серии.

Недостатки:

  • в определённый момент игра скатывается в нудный гринд;
  • герои ближнего боя не могут атаковать и ходить одновременно;
  • баланс, очевидно, рассчитан на четыре игрока — в одиночку одновременно и скучно, и сложно.

Графика

Невооружённым взглядом разницу между первой Orcs Must Die! и Deathtrap заметят лишь самые преданные фанаты: базовый дизайн локаций, внешний вид и анимации орков, троллей, гноллов и элементалей не претерпели ощутимых изменений за эти годы, разве что уровень детализации и качество эффектов ощутимо выросли.

Звук

Стандартный для серии звуковой дизайн — функциональный, но без особой глубины и сочности. А некоторые звуковые эффекты (например, звук перезарядки волшебной палочки Врен) ещё и буквально режут ухо, вынуждая играть без звука. Невыразительные боевые темы и аранжировки мелодий из предыдущих игр едва ли вызовут бурю эмоций даже у поклонников серии.

Одиночная игра

Роглайк в эстетике Orcs Must Die! дарит почти те же эмоции, что и старые игры серии, но чрезмерное однообразие геймплея и неадекватная кривая сложности ощутимо омрачают игровой опыт.

Оценочное время прохождения

Чтобы пройти игру до условного финала, потребуется около двадцати часов.

Коллективная игра

Orcs Must Die! Deathtrap заточена под кооперативное прохождение, поэтому сражаться с несметными ордами орков лучше всего в компании. Правда, уже в первые недели в лобби едва ли набиралось более десяти партий.

Общее впечатление

Базовая формула Orcs Must Die! и роглайк-элементы неплохо сочетаются между собой, да и шестеро новых героев хороши. Но серьезные проблемы с балансом и существенные огрехи в гейм-дизайне не дают игре полноценно раскрыться.

Оценка: 6,0/10

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Orcs Must Die! Deathtrap
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