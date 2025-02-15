Эмулируй меня полностью: состояние эмуляции игровых консолей в 2025 году

Концепция эмуляции — далеко не нова в игровой индустрии. Первые программы появились ещё в начале девяностых, но основная проблема в те времена заключалась в том, что до широкого распространения домашних ПК было далеко, а те, которые были, не отличались особой производительностью, и уж тем более не могли тягаться с аркадными кабинетами. Однако силами сообщества за несколько десятков лет разнообразные проекты шагнули настолько далеко вперёд, что на данный момент некоторые из них легко можно назвать цифровой заменой старых консолей, с поддержкой сверхвысоких разрешений и повышенной частоты кадров прямо из коробки.

Однако так было не всегда. Довольно продолжительное время многие эмуляторы опирались на концепцию плагинов, что помогало улучшать совместимость или функциональность подсистем, не изменяя ядро программы. Например, в ePSXe плагины до сих пор используются для всего: графического и звукового чипа, геймпадов, CD-привода (в старых версиях для подключения .ISO нужно было делать отдельный виртуальный привод через Daemon Tools) и остального.

Плюсом такого подхода стало то, что независимые разработчики могли писать и выпускать небольшие дополнения для эмулятора, а пользователи — находить и скачивать их. Жирным же минусом — то, что каждая игра чаще всего работала только с определённым набором плагинов и внутренних настроек ядра. При переключении с условной Metal Gear Solid на Syphon Filter нужно было искать на специальных сайтах оптимальные конфигурации — или же тратить время на тестирование сотен возможных настроек самостоятельно, — пересобирая всё под нужный проект практически с нуля. Опыт, конечно, интересный, если любите во всём этом копаться, но качество эмуляции оставляло желать лучшего, а новичкам от обилия информации приходилось тяжко.

Относительно недавно я решил пересобрать свой парк эмуляторов после продолжительной паузы и добавить к ним несколько новых для парочки археологических проектов, связанных с играми. И оказался приятно удивлён тем, насколько всё стало удобнее. Программы теперь в большинстве своём монолитны — все нужные настройки уже вшиты внутрь. Более того, сообщество любителей старых проектов активно развивает ресурс RetroAchievements.

Можно сделать там аккаунт, подключить его к эмулятору и получать достижения по мере прохождения. Конечно, не у всех игр они уже есть, но то, что люди в своё свободное время заморачиваются, придумывая наборы трофеев, делают иконки к каждому призу, а потом ещё проходят полный путь от тестирования до полноценного релиза — заслуживает похвалы и парочки ящиков пива. Да и в целом, современные эмуляторы по большей части удачно совмещают удобства нынешнего дня и концепцию старых консолей «включил — и сразу играешь».

Правда, с кое-какими ограничениями, ведь юридически эмуляция находится в серой зоне. Некоторые программы требуют дамп BIOS консоли, но ни на одном официальном сайте проектов вы их не найдёте, поскольку это как раз то, что может довести разработчиков до суда и прочих потенциальных неприятностей с законом. На таких ресурсах выкладываются файлы, за которые юристы не смогут зацепиться — вроде пустого образа HDD первой Xbox. К тому же, в официальных Discord-каналах проектов можно быстро схватить бан за упоминание пиратства и тем более за размещение ссылок на нелегальные ресурсы с образами.

Предполагается, что дамп вы будете снимать с собственного устройства, а образы дисков и картриджей — с честно приобретённых физических копий. В целом, оцифровать свою коллекцию чего бы то ни было — затея отличная (про бекапы не забывайте). С другой стороны, все всё понимают, а необходимые файлы и .ISO найти достаточно просто.

Впрочем, «серость» эмуляторов ничуть не мешает рассказывать о них. Несмотря на серьёзные подвижки в качестве программ, эмуляция консолей, особенно новых, очень зависит от мощности конкретного ПК. Официальные системные требования у программ есть, я их буду упоминать, но реальной картины, на мой взгляд, они не показывают. Как минимум потому, что одни игры больше опирались на процессор консоли, другие — на графическую подсистему, третьи — и на то, и на то. И это поведение тоже плюс-минус имитируется на персональных компьютерах. Поскольку хоть какая-то точка отсчёта всё-таки нужна, предлагаю взять мой ноутбук с Windows 11, Intel Core i5-11400H (2,7 Гц), 16 Гбайт RAM и Nvidia GeForce RTX 3700 (8 Гбайт).

Упоминаемая производительность актуальна для 1080p и 60 кадров/с, где это возможно, поскольку пока не вижу смысла переползать на сверхвысокие разрешения, особенно в ущерб кадровой частоте. Все современные эмуляторы умеют работать с 4К и выше, но учитывайте, что при повышении качества разницу в графике можно толком не заметить, а вот системных ресурсов программа начнёт потреблять кратно больше.

И ещё одна ремарка — это не всеобъемлющий топ «лучших из лучших». Я использую упомянутые ниже программы либо потому, что ничего лучше просто нет, либо потому, что они показались мне наиболее удобными. Если вам больше нравятся альтернативы, что-то работает лучше или более активно развивается, то буду рад почитать о вашем опыте в комментариях. И, естественно, рассказать вообще обо всех эмуляторах всех консолей в одной статье невозможно, поэтому тут будут только те, которые показались наиболее интересными лично мне.

Сколько игр из библиотеки консоли поддерживает: 99% Требует BIOS: Да Платформы: Windows, Linux, Mac, Android Системные требования: сами разработчики говорят, что любое железо мощнее картошки, выпущенное за последние 10 лет, подойдёт Альтернативы: Mednafen, RetroArch, ePSXe Официальный сайт

Продолжительное время я использовал ePSXe для эмуляции игр с прекрасной PS1, однако со временем проект затих и морально устарел (продолжает использовать плагины), поэтому после исследования «рынка» пришлось переезжать на DuckStation. За забавным названием и не менее забавным логотипом с квадратной уточкой скрывается мощная программа, способная отлично работать с практически всеми проектами первой консоли Sony. Причём не просто эмулировать, но и программно улучшать разрешение, добавлять сглаживание и повышать частоту кадров.

DuckStation предлагает гигантское количество графических опций, включая поддержку сторонних модифицированных текстур, что позволяет старым играм отлично выглядеть, толком не потребляя ресурсов ПК. Ни эмулятор от самой «Сони» на PS5, ни то еле-еле работающее чудо, которое Konami использовало в коллекции Metal Gear Solid: Master Collection vol.1, не идут ни в какое сравнение с «Уткой». Геймеры, которые хоть раз пробовали нормальную эмуляцию, не просто так ругают попытки продавать сырые релизы старых проектов — чаще всего реализация от народных умельцев оказывается гораздо более качественной, чем та, которую выдают богатые компании.

К тому же настраивать DuckStation толком и не надо — достаточно скачать саму программу. И, конечно, где-то найти BIOS консоли. Однако остальное, включая выбор способа рендера (есть поддержка OpenGL, Vulcan и Direct X11/12) и даже назначения раскладки джойпада, делается автоматически. Копаться в конфигурациях нужно только если хочется выставить что-то под себя.

При этом эмулятор заботливо предупреждает, если включена какая-то опция, потенциально ломающая рендеринг — MSAA этим грешит, например. Поэтому случайно навертеть что-то плохое не выйдет. Что касается качества самой эмуляции, то у меня нет каких-либо вопросов. Из всех пройденных игр проблемы были только с Dino Crisis 2, которая иногда не хотела грузить некоторые локации. Это чинилось увеличением аудиобуфера DuckStation на максимум. Добро пожаловать в эмуляцию — здесь проблемы могут решаться или добавляться совершенно случайными действиями.

Впрочем, ровно то же у меня было и на ePSXe, так что тут, скорее всего, особенность конкретного проекта. В остальном DuckStation сочетает дружелюбность, приятный интерфейс и поддержку практически всего, что есть на PS1. А заодно простоту настройки для тех, кто не хочет заморачиваться, и гигантское количество опций для тех, кто желает покопаться внутри.

Сколько игр из библиотеки консоли поддерживает: 99% Требует BIOS: Да Платформы: Windows, Linux, Mac Системные требования: Процессор вроде Core i5-6402P или AMD Ryzen 5 2600E, показывающий примерно 2000 очков в тестах PassMark для одного потока, видеокарта с 4 Гбайт памяти вроде GeForce GTX 1650, Radeon RX 570, 16 Гбайт RAM Альтернативы: нет Официальный сайт

PCSX2 ещё на старте в далёком 2002 году была отличной программой, однако после недавнего обновления 2.0, исправившего сотни проблем с совместимостью и рендерингом в куче игр, стала фактически цифровым аналогом PlayStation 2. Теперь во всех Burnout есть нормальное небо, а не зияющая над головой пустота, уи-и-и-и! Эмулятор поддерживает практически всю бесконечную библиотеку PS2, а запускать то, что до сих пор не работает с программой, особого смысла нет. Вряд ли вы захотите играть в дополнение к Final Fantasy XI на PS2, когда есть официальная и до сих пор рабочая ПК-версия.

Думаю, по скриншотам вы уже заметили, что в плане интерфейса DuckStation и PCSX2 толком не отличаются друг от друга. Они действительно братья-близнецы — настройки двух эмуляторов практически идентичны, так что не вижу особого смысла повторяться. Всё настолько же просто, как и в случае с PlayStation 1. Разве что выкручивание разрешения до 4К может сказаться на слабеньких процессорах.

Если честно, тут даже и придраться не к чему — если в начале разработки у программы и были проблемы, то сейчас их исправили. Как и у всех эмуляторах, кое-где изредка могут возникать небольшие артефакты рендеринга или неправильно воспроизводиться звук, но на играбельности и возможности пройти что-то от начала до конца это не сказывается. PCSX2 — прекрасный способ сохранить бездонную и во многом уникальную библиотеку PS2, подавляющая часть которой так и осталась на консоли.

Сколько игр из библиотеки консоли поддерживает: 97% Требует BIOS: Нет Платформы: Windows, Linux, Mac, Android Системные требования: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200, видеокарта с 2 Гбайт памяти вроде NVIDIA GeForce GTX 750 или AMD RX 460, 8 Гбайт RAM Альтернативы: Нет Официальный сайт

Битва Nintendo с создателями эмуляторов, похоже, будет бесконечной — недавно «Большая N» убила один из эмуляторов Switch, что зацепило и разработку цифрового аналога 3DS. На Dolphin «нины» тоже пытались накатывать, когда разработчики хотели добавить эмулятор напрямую в Steam. Этого, к сожалению, не случилось, но сама программа всё равно жива и активно развивается.

Хотя развиваться ей, похоже, уже толком некуда. Dolphin открывает мир игр как для Gamecube, так и для Wii. И работает она как часы что с той, что с другой консолью. Мне куда больше интересен GameCube, поэтому я больше тестировал совместимость с ним. В случае же с Wii придётся немного повозиться с конфигурацией глупых Wiimote и повесить эмуляцию движения падов, например, на мышку. Тут предстоит правильно откалибровать ввод, который зависит в том числе и от размеров окна программы. Видимо, именно этой калибровкой занимался Гаррус всю Mass Effect 2.

За исключением того, что Dolphin не конфигурирует подключённый к ПК геймпад самостоятельно, остальные настройки довольно гибкие, но слишком глубоко можно и не залезать. Как и PCSX2, Dolphin — практически готовая виртуальная консоль. Программа сразу же после запуска готова к использованию и не требует слишком много ресурсов от ПК.

Сколько игр из библиотеки консоли поддерживает: 99% Требует BIOS: Нет Платформы: Windows, Linux, Mac Системные требования: картошка Альтернативы: Flycast, DEmul Официальный сайт

Из-за Dreamcast «Сега» вылетела из консольной гонки, однако последнюю консоль компании люди любят до сих пор, несмотря на то, что игр там вышло не так уж и много. Как и в случае с уже упомянутыми выше системами, эмуляция Dreamcast сейчас находится практически на уровне полноценной цифровой копии настоящего устройства — работает подавляющее большинство игр.

На самом деле, выбирать между Redream и Flycast довольно сложно. Первая не требует каких-либо конфигураций и настраивает всё сама. Однако если вы хотите продвинутые графические опции, то придётся заплатить разработчикам несколько долларов. Вторая же чуть менее удобна, но поддерживает на пару процентов больше игр. В обоих случаях качество эмуляции будет отличным — придраться к чему-либо сложно.

Сколько игр из библиотеки консоли поддерживает: 84% Требует BIOS: Да Платформы: Windows, Linux, Mac Системные требования: 4-ядерные процессоры с поддержкой инструкций AVX2 или AVX512, видеокарта с 4 Гбайт памяти вроде NVIDIA GTX 1650 или AMD RX 570, 8 Гбайт RAM Альтернативы: Cxbx-Reloaded Официальный сайт

Xbox стала пробой консольного пера для Microsoft. И хотя на устройстве вышло несколько громких проектов (вроде двух Halo и классной Dead or Alive 3), тягаться ни с PS2, ни даже с Gamecube она не могла. Да и у Dreamcast, как по мне, библиотека заслуживает большего внимания.

На данный момент наиболее популярные цифровые аналоги «коробки» — Xemu и Cxbx-Reloaded. Второй намного проще настраивать, и он не требует BIOS, первый же поддерживает куда больше проектов (если сравнивать по официальным сайтам). Поскольку список совместимости у Cxbx-Reloaded обновляется, похоже, раз в вечность, я попробовал несколько неподдерживаемых игр оттуда на последней версии программы просто ради теста.

И они до сих пор не загружаются дальше главного меню. Правда, тут, видимо, всё несколько хитрее. Судя по обсуждениям на GitHub и других ресурсах, некоторые старые версии эмулятора всё же запускали больше игр, в то время как у более новых версий программы поддержка ломалась.

Поэтому я остановился на Xemu, который напомнил мне старые деньки. Один BIOS найди, другой BIOS найди, дамп оригинального HDD Xbox (есть на официальном сайте эмулятора) скачай, не забудь всё это правильно подключить. Думаете, готовы играть? Нет — ни Xemu, ни Cxbx-Reloaded не умеют работать со стандартными .ISO, поэтому их нужно распаковывать и перепаковывать специальными утилитами, что добавляет ещё один слой давно забытой возни, от которой другие эмуляторы избавились. Проект, несмотря на приятный интерфейс, до сих пор ощущается сырым и по удобству на поколение отстаёт от своих коллег.

Ровно то же можно сказать и про качество эмуляции. Xemu работает плюс-минус хорошо в определенных играх, но с оговорками. Скажем, последний босс в Dead or Alive 3 на арене с кучей эффектов серьёзно проваливал частоту кадров на любых настройках, тогда как в других ситуациях проблем нет. В то время как в Dino Crisis 3 (мне, похоже, очень «везёт» с этой серией) время от времени вылетает с C++ ошибками, иногда убивая при этом все сохранения. Хотя тут удалось найти обходной путь — если во время прохождения не открывать карту, то и вылетов, похоже, не будет. IT-магия!

Более того, Xemu — единственный из эмуляторов консолей шестого поколения, который при желании может неплохо нагрузить процессор. Ни одна другая программа выше не занимала у меня столько ресурсов. Поэтому с настройками графики нужно быть осторожным — возможно, лучше оставить всё по умолчанию, а не выкручивать на максимум.

Сколько игр из библиотеки консоли поддерживает: примерно 18% Требует BIOS: Нет Платформы: Windows, Linux Системные требования: 6-ядерные процессоры с поддержкой инструкций AVX2 или AVX512, видеокарта с 8 Гбайт памяти вроде NVIDIA RTX 3060Ti или AMD RX 6650 XT, 8 Гбайт RAM Альтернативы: нет Официальный сайт

А вот с Xbox 360, ставшей для Microsoft триумфом в седьмом консольном поколении, ситуация одновременно лучше и хуже. Лучше потому, что Xenia работает гораздо, гораздо стабильнее Xemu. Хуже же по причине того, что список поддерживаемых проектов оставляет желать лучшего — судя по официальному GitHub, из примерно 1700 протестированных проектов, в играбельном (читай, можно пройти от и до) состоянии находится только чуть больше трёх сотен. И даже в них можно встретить разнообразные проблемы, от кривого рендеринга до задержки звука.

У эмулятора есть две ветки: master (основная) и Canary (форк, который можно считать экспериментальным). На самом деле, такой подход используют и многие из упомянутых выше программ, но там изменения уже в основном точечные, поскольку поддерживается подавляющее большинство игр. В случае же с Xenia у обеих веток есть свои списки совместимости — что-то работает лучше на экспериментальной, что-то — на основной. Canary ещё и «ест» меньше. Вообще, вопрос эмуляции седьмого поколения до сих пор весьма сложный — программы требуют много ресурсов, разнообразные обвесы вроде ачивок не работают, что ожидаемо, а сетевые функции после некоторых танцев с бубнами могут как корректно функционировать, так и добавлять проблем.

По части настроек Xenia обладает внушительным арсеналом, так что подогнать их под свой ПК и получить более-менее вменяемую производительность можно. Или не слишком заморачиваться, выбрать .ISO — и ты уже в игре.

Если же всё-таки захочется покопаться, то тут два варианта. Либо править конфигурационный файл в любом текстовом редакторе (линуксоиды определённо будут рады), либо ставить дополнительную графическую оболочку Xenia Master, которая более-менее похожа на интерфейс других эмуляторов. Править файл определённо не быстрее, но все параметры там подробно документированы. Это позволяет более осознанно подойти к вопросу, чем просто тыкать что-то там в UI.

В целом, Xenia — штука интересная, однако список играбельных проектов до сих пор очень скромный, а системные требования, особенно для высоких разрешений и кадровых частот, потребуют довольно «жирный» ПК. Пожалуй, тут владельцы Xbox Series S|X находятся в выигрышном положении, поскольку «майки» наладили шикарную обратную совместимость с консолями предыдущих поколений — сейчас играть в Gears of War 2-3 или же в нормальную Итагаки-версию Ninja Gaiden 2, а не всякие перевыпуски, лучше всё-таки на актуальном «ящике», а не через ПК-эмуляторы.

Сколько игр из библиотеки консоли поддерживает: 69% Требует BIOS: Нет, но нужна официальная прошивка PS3 Платформы: Windows, Linux, Mac Системные требования: 6-ядерные процессоры на архитектуре Zen 3 (AMD) или Comet Lake (Intel), видеокарты с поддержкой Vulkan вроде AMD серии RX 400 или Nvidia серии GTX 900, 16 Гбайт RAM Альтернативы: нет Официальный сайт

Пока «майки» зажигали с Xbox 360, Sony отчаянно пыталась спасти PS3, которая и по цене, и по качеству мультиплатформы серьёзно уступала консоли конкурента. Под конец жизненного цикла продажи удалось выровнять, однако в плену третьей «плойки» осталась куча интересных проектов. Это и серии Killzone, Resistance, Motorstorm, и Metal Gear Solid 4, и прочее занимательное вроде Folklore.

Насколько «сердце» PS3, процессор Cell, было сложнее, чем чип Xbox 360, настолько же и RPCS3 отличается от запустил-в-два-клика Xenia. Тут необходимо поставить официальную (хе-хе) прошивку консоли прямо в эмулятор, а обычные .ISO программа не распознаёт. В зависимости от источника образа, просто вытащить из него файлы может не сработать — эмулятор будет жаловаться на невозможность их прочитать. Поэтому потребуется производить несколько манипуляций с файлами при помощи разных утилит. Или же искать альтернативные, уже перепакованные образы.

В остальном же RPCS3 очень серьёзно прыгнула вперёд за последние несколько лет, обладает большим количеством настроек и даже возможностью назначить свою конфигурацию под каждую игру. Однако несмотря на довольно внушительный список проектов, эмулятор, как по мне, ещё очень далёк от своих собратьев для PS1 и PS2. Даже полностью поддерживаемые игры могут время от времени вылетать, а у проектов для разных регионов свои отдельные ветки с патчами. Например, американская версия будет работать хорошо, а европейская — не работать вообще, что усложняет не только поиск образов, но и поиск решения потенциальных проблем в Сети. Думаю, желающих посмотреть, что делала Sony во времена PS3, это вряд ли остановит, но в случае возникновения ошибок (во время настройки я собрал, похоже, все) будьте готовы усердно гуглить.

***

Смысла же эмулировать восьмое консольное поколение, думаю, особо нет. Всё, что выходило на Xbox One (прости, Halo 5, тебя забыли), можно спокойно купить на ПК, а то и других платформах. Эмуляторы же PS4, фактически, превратились в программы для запуска одной-единственной игры и лучшего творения From Software — Bloodborne. Которая уже полностью проходится на ПК с отличной графикой благодаря модификациям — посмотрите этот анализ от Digital Foundry. Есть у меня кое-какие сомнения, что официальный ремастер, если он когда-нибудь выйдет, сможет тягаться по качеству с тем, что сделало сообщество. Системные требования разве что поменьше будут.

Впрочем, несмотря на то, что всё больше и больше консольных эксклюзивов выходит на ПК, где смена поколений не так страшна, эмуляция вряд ли когда-либо умрёт. Хотя бы потому, что умельцам всегда было интересно разбираться в том, как именно работают разные устройства. К тому же вопрос сохранения игр сейчас стоит как никогда остро, о чём я рассказывал пару лет назад. Да и все три консольных гиганта разрабатывают свои решения — официальная эмуляция есть и на Xbox, и на Switch, и на Playstation 5. Пусть чаще всего она хуже и не дотягивает до «народных» программ, а количество доступных для покупки старых проектов просто смешное, но это определённо лучше, чем вообще ничего.

Тем не менее, именно неофициальная эмуляция — единственный на данный момент способ спасти гигантское количество игр, которые уже нигде и никак не купить. Способ пусть и неоднозначный в юридическом плане, но, как обычно это и бывает, там, где корпорации не хотят заморачиваться с возвращением проектов в магазины хоть в каком-то виде, сообщество геймеров и энтузиастов может предложить своё решение. Многие программы сейчас уже могут заменить старые консоли, а Xenia и RPCS3 ещё есть куда расти — очень интересно посмотреть, смогут ли они когда-нибудь сравниться с Dolphin или PCSX2 по качеству эмуляции. Предлагаю вернуться к этому вопросу лет через пять, друзья, а пока пишите в комментариях о вашем опыте взаимодействия с эмуляторами.