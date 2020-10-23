Видео: много смертей и немного подробностей в трёхчасовой геймплейной демонстрации Super Meat Boy Forever

Сооснователь Team Meat Томми Рефенес (Tommy Refenes) по случаю десятилетия оригинальной Super Meat Boy провёл на своём Twitch-канале трёхчасовую трансляцию, посвящённую сиквелу — Super Meat Boy Forever.

Стрим получился преимущественно геймплейным — непосредственно игровой процесс Super Meat Boy Forever занимает львиную долю от суммарного хронометража (порядка трёх часов из трёх с половиной).

По словам Рефенеса, продемонстрированная им версия Super Meat Boy Forever отражает качество последней на сегодняшний день сборки: игра по большей части выглядит законченной, хотя недоработки встречаются.

В рамках трансляции Рефенес также подтвердил, что в Super Meat Boy Forever будет режим «Новая игра +». Если верить гейм-дизайнеру, перед тем, как пользователь увидит повторяющийся контент, игру придётся осилить порядка восьми раз.

За время стрима Рефенес успел пройти не один десяток уровней (и умереть ещё больше раз), продемонстрировать несколько заставочных роликов и возможности редактора Super Meat Boy Forever.

Super Meat Boy Forever — прямой сиквел Super Meat Boy. От первой части вторую отличает автоматический бег, наличие врагов и возможность их бить, а также частично сгенерированные уровни (всего их будет более 7 тыс.).

Релиз Super Meat Boy Forever неоднократно переносили, и в настоящее время премьера ожидается тогда, «когда [игра] будет готова». Проект разрабатывается для PC (сначала Epic Games Store, потом Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.