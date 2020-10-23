Разработчики приложений объединяют усилия для критики Apple в отношении App Store, больше не опасаясь мести

Политика Apple в отношении правил функционирования магазина приложений App Store и взаимоотношений с разработчиками ПО вызывает всё более жёсткую критику, и дело не только в размере взимаемой компанией комиссии, составляющей 30 %.

Коалиция The Coalition for App Fairness, созданная в прошлом месяце для того, чтобы ослабить жёсткую хватку производителя iPhone над своим мобильным программным обеспечением и тем, как он управляет App Store, начала стремительно расти.

По данным коалиции, включающей производителя видеоигр Epic Games, компанию, создателя онлайн-сервиса знакомств Match Group и сервис потоковой передачи музыки Spotify, её состав, первоначально насчитывавший 13 компаний, вырос до 40 участников, и уже получено более 400 заявок с просьбой присоединиться.

«Рост интереса превзошёл наши ожидания, — отметила Сара Максвелл (Sarah Maxwell), пресс-секретарь коалиции, в заявлении по электронной почте. — Когда мы привлекаем новых участников и слышим их истории, становится очевидным, что слишком много разработчиков не могут добиться, чтобы их голоса были услышаны».

Резкий рост числа членов коалиции говорит о заметном изменении в мышлении компаний и отдельных разработчиков, опасающихся критиковать Apple из-за риска ответных санкций. Многие из них зависят от Apple в плане зарабатывания средств и не имеют достаточных ресурсов, чтобы оставаться на плаву, если Apple удалит их приложение или запретит им обновлять его.

Некоторые крупные технологические компании также выступили за изменения в App Store. Ранее в этом месяце Microsoft выразила поддержку коалиции, объявив руководящие принципы для своего магазина приложений Microsoft Store, основанные на рекомендациях коалиции. Facebook публично раскритиковала Apple из-за изменений, которые усложнят компаниям размещение рекламы в её приложениях для iPhone и iPad.

Ранее в этом месяце Судебный комитет Палаты представителей США опубликовал отчёт на 450 страницах, в котором подверг жёсткой критике Apple и другие крупные технологические компании за то, что они якобы используют свою мощь для подавления конкуренции и инноваций с цель извлечения собственной финансовой выгоды.

Отдельный раздел отчёта посвящен методам, которые Apple применяет в своем магазине приложений App Store, где строго контролирует, какое программное обеспечение можно использовать на устройствах Apple и как его можно установить, при этом собирая 30-% комиссию со многих разработчиков ПО для iOS.

В свою очередь, Apple отрицает, что является монополией или что использует антиконкурентные методы ведения бизнеса. Тем не менее до недавнего времени редко кто выступал против её методов, так как за ней остаётся последнее слово в отношении того, какие мобильные приложения будут одобрены для устройств на iOS и какие программные функции им будет разрешено использовать.