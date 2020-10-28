Watch Dogs: Legion — боже, храни Ubisoft! Рецензия

Жанр Экшен Издатель Ubisoft Издатель в России Ubisoft Разработчик Ubisoft Минимальные требования Процессор Intel Core i5-4460 3,2 ГГц / AMD Ryzen R5 1400 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290X, 45 Гбайт на жестком диске, интернет-соединение и учетная запись в Uplay Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-4790 3,6 ГГц / AMD Ryzen R5 1600 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 Дата выхода 29 октября 2020 года Возрастной ценз От 18 лет Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Официальный сайт

Играли на PS4

В 2016 году в рецензии Watch Dogs 2 я упоминал проблему лудонарративного диссонанса — возможность брать в руки огнестрельное оружие, пусть делать это никто не заставлял, очень плохо сочеталась с атмосферой и манерой повествования в игре. Забавно, что в итоге на роль креативного директора Watch Dogs: Legion поставили Клинта Хокинга (Clint Hocking) — того, кто этот термин в 2007 году и придумал. Теперь-то такая проблема точно возникнуть не могла — здесь и нелетальные пушки выглядят уместно, и обычные, и все благодаря отлично связанным друг с другом геймплейным механикам.

⇡#Двери открыты для каждого

Главная особенность Legion — инновационная (даже в каком-то смысле революционная) система, в которой главным героем может стать любой «житель» Лондона. Рекламные материалы не обманывали — здесь действительно можно подойти к любому человеку, зажать рядом с ним «треугольник» на геймпаде и попробовать его завербовать. Соглашаются они не сразу — просят выполнить какое-то задание. И зачастую это многоэтапная операция со спасением товарища будущего агента или проникновением в серверную для удаления компромата.

Прежде чем приглашать кого-то в группу DedSec, которую в начале игры злоумышленники подставили и сделали злодеями в глазах общественности, можно быстренько изучить профили людей с краткими описаниями. Кто-то наносит дополнительный урон членам «Альбиона», здешней враждебной организации. Кто-то обкрадывает убитых или оглушенных им жертв, опустошая их карманы, а кто-то страдает от шопоголизма и спускает заработанные деньги. У части прохожих есть оружие, иногда даже уникальное — у кого обычный револьвер, у кого пейнтбольный маркер.

Найти ценнейшего кадра можно, долго изучая профили всех подряд, но игра щедро подкидывает неплохие варианты и оставляет на карте подсказки. Способности потенциального агента порой полностью соответствуют его профессии и внешнему виду. Наёмный убийца в чёрных перчатках, очках и шапке умеет совершать перекат и использовать струну для незаметного убийства, будто Хитман. Лидер протестов носит в руке мегафон и может призывать на свою сторону случайных прохожих, которые начнут нападать на врагов. Шпион в деловом костюме обладает особыми часами для блокировки вражеского оружия и использует пистолет с глушителем, а его личный автомобиль может становиться невидимым и стрелять ракетами.

Иногда наличие определённого костюма, в который при необходимости позволяют переодеться на месте, немного упрощает прохождение миссий. Если вам удастся переманить на свою сторону наёмника «Альбиона», то, управляя им, вы сможете свободно проникать на закрытые территории этой организации. Главное — не подходить слишком близко к другим сотрудникам и не бегать у них на глазах. Это все ограничения — можно отвлекать их с помощью телефона, оглушать сзади, натравливать на них дронов, активировать ловушки и так далее. Обрушивать люстры и отравлять напитки, как в Hitman, нельзя, но здешний стелс хорош другим — многие действия выполняются дистанционно, а довольно большая свобода действий делает увлекательным каждое задание.

Любимчики, конечно, появляются, и в какой-то момент перестаёшь охотиться за новыми агентами — достаточно имеющихся. Но у всех они будут разными. А между нанятыми людьми довольно часто переключаешься: то наткнешься на коллекционный предмет, лежащий на крыше, и выберешь строителя со своим грузовым дроном; то поедешь на миссию в какой-нибудь больнице и возьмешь человека в одежде медика. У них даже поведение в бою различается: киллер совершает удары быстрее всех, а владельцы холодного оружия наносят больше урона и лучше пробивают защиту.

В случае провала миссии агент на время переносится в больницу или тюрьму, а если хочется еще более острых ощущений, то перед началом игры позволяют включить режим перманентной потери агентов — если кто-то попадает в беду, больше вы его никогда не увидите. Вроде бы должно быть наплевать на этих болванчиков, раз на их место можно поставить хоть весь город, но я даже при игре в обычном режиме был расстроен, когда один из моих героев вдруг скончался во время игры в мяч. Надо было проверять, есть ли в его описании строка «Внезапная смерть»…

⇡#У всех свои проблемы

Удивительно, но у героев есть масса уникальных реплик, произнесённых разными интонациями и с разными акцентами. Между агентами я постоянно переключался в том числе для того, чтобы проверить, будет ли очередной персонаж таким же общительным, как остальные. И он был — и во время миссий произносил немало фраз, и при замене одного героя на другого что-то говорил, и на всяких побочных заданиях разговаривал. У чернокожих лондонцев соответствующие акценты, бабушки общаются как бабушки и так далее. Наверняка Ubisoft не нанимала сотни актёров, а как-то модифицировала голоса для смены интонаций, но об этом даже не думаешь — все, кого я брал в команду, звучали в английской версии по-разному. Русская до релиза доступна не была.

Возможно, именно поэтому история без главного героя в результате работает. Поначалу скучаешь по весельчаку Маркусу из второй части — с ним и его товарищами было связано много забавных моментов. Но потом историей начинаешь проникаться — здесь протагонистами становятся обычные жители Лондона, уставшие от летающих над улицами дронов, повсеместной слежки и арестов на улицах, но далеко не все из них готовы довериться членам DedSec. Хотя и это можно исправить, в том числе с помощью «Глубокого анализа» — перка, открывающего подсказки, как лучше завербовать того или иного человека.

Как-то раз я приближался к миссии и увидел неподалеку агента «Альбиона» рядом с каким-то мужчиной. По привычке просканировал второго — он DedSec не любит. Спустя пару секунд его заковали в наручники и поставили на колени, а я незаметно подошёл к «арестовавшему» его негодяю и вырубил его. Освобожденный побежал куда-то вдаль, я просканировал его еще раз — и там указано, что он был спасен, можно его вербовать. А потом управлять им и мстить его обидчикам.

Бывают истории ещё интереснее. Мне хотелось взять к себе в команду бизнес-аналитика, у которого есть дисконтная карта магазинов одежды, — удачно заприметил его на улице. Он находится в Лондоне нелегально — его депортируют, если поймают. Чтобы помочь ему, я поехал в посольство, взял робота-паука, незаметно прокрался к ноутбуку с базой данных и удалил информацию о нём. Когда мы встретились, оказалось, что он любит выпить, и его собутыльницу и хорошую подругу тоже собираются выгнать из страны. Правда, её уже схватили, так что задача усложняется.

В итоге требовалось сделать две вещи. Во-первых, украсть фургон с кучей поддельных биометрических паспортов — среди них есть такой, в котором лицо на фотографии похоже на лицо нашей девушки. Во-вторых, спасти бедолагу — выбираем персонажа в форме «Альбиона», проникаем на запретную территорию, вырубаем пару охранников и отбегаем к безопасному месту. Как можно догадаться, «Альбион» был недоволен нашими действиями и вызвал несколько дронов, а также отправил за нами машины с солдатами. Всё закончилось хорошо — парень согласился стать агентом DedSec.

В такие моменты мир Legion кажется особенно живым, и идея с присоединением любого человека к отряду сопротивления работает как часы. А ведь это лишь вершина айсберга — тут хватает разнообразных ситуаций, чтобы возникало желание вербовать всех подряд. Не все эти миссии одинаково переполнены событиями, но всё же здорово, что у всех есть какие-то истории — у кого-то пропал друг, кто-то разочаровался в работодателе, кого-то подставили. Даже у неприметного дворника могут быть такие скелеты в шкафу, что любой бандит позавидует.

⇡#Злодеи и их корпорации

Когда играешь за всех подряд, основной сюжет, казалось бы, должен быть максимально неинтересным, но это совсем не так. Ubisoft любит делать в своих играх большой акцент на злодеях, и в этот раз традициям не изменила. Антагонисты получились очень колоритными — мерзкие негодяи, которые то используют живых людей для проведения экспериментов, то торгуют ими, то ещё что похлеще. Сюжетные миссии очень разнообразны и постоянно предлагают какие-то новые развлечения и механики — когда дойдете до миссии в «умном доме», где даже сражаться ни с кем не надо, трудно будет не восхититься проделанной работой.

Но в Legion важен не столько центральный сюжет, сколько мир целиком. Он переполнен деталями, которые спрятаны в аудиозаписях и обычных записках, и изучать всё это жутко интересно. Упомянутые выше злодеи становятся ещё отвратительнее (но остаются не слишком карикатурными) — к примеру, в подвале дома, где происходит человеческий аукцион, можно найти телефонные переговоры женщины и торговца, в котором первая жалуется на качество приобретенного «товара» — она хотела десятилетнего мальчика, а привезли постарше. Повезло, что гарантийный срок 10 дней! Бывают и забавные моменты вроде записок в катакомбах в центре Лондона — проводивший там время рабочий начал сходить с ума и слышал голоса казнённых личностей вроде Гая Фокса и Джейн Грей.

Сам же геймплей не слишком далеко ушел от того, что предлагали прошлые части, и полюбившиеся механики перекочевали сюда в лучшем виде. На место радиоуправляемой машинки пришел механический паук — он может бегать, прыгать и взламывать все подряд. Многие миссии по-прежнему можно пройти, не заходя в помещение и сидя на крыше машины неподалеку: бегать за паука, управлять дронами (либо собственными, если есть, либо перехваченными на улице), «скакать» от одной камеры наблюдения к другой. А главное — осталась мини-игра «Водопроводчик» со взломом узлов, которая так же увлекательна, как раньше.

Открытый мир предлагает самые разные развлечения, от игры в дартс до доставки посылок за дополнительную плату — иногда нужно максимально аккуратно довезти груз (чему мешает всё такая же посредственная физика транспорта). В каждом регионе есть парочка мини-поручений, после выполнения которых жители готовы поднять бунт, что сопровождается интересной миссией. По всему городу разбросаны очки технологий, на которые покупаешь новые перки вроде взлома турелей. Чтобы заполучить подавляющее их большинство, придётся поломать голову — в такие моменты игра превращается чуть ли не в платформер, в котором, управляя пауком, прыгаешь по кондиционерам, вывескам, трубам и балконам.

Сам Лондон воссоздан прекрасно, с его Вестминстерским аббатством, колесом обозрения в районе Ламбет, Бигбеном и многими другими локациями. Выходя из метро на площади Пикадилли, видишь точно так же расположенные здания, как на первых картинках в поиске Google — только тут рекламные вывески иные, дроны снуют и люди с плакатами стоят. Хотя это город будущего, во время поездок всё равно стараешься найти на здешних радиостанциях музыку Бетховена и Моцарта — как-то уместнее она звучит на фоне местной архитектуры.

***

Watch Dogs: Legion казалась неудачным экспериментом — хотя над трейлером с вооружённой бабулькой все смеялись, идея с отсутствием главного героя в привычном понимании казалась абсурдной. На деле разработчики прекрасно понимали, что делали, и смогли отлично реализовать эту идею — вербовка каждого человека сопровождается миссией, объясняющей, почему многие из них стремятся присоединиться к DedSec и спасти Лондон от постоянного наблюдения и беспредела полиции. В игровом процессе же это старая добрая Watch Dogs, с кучей загадок и развлечениями в открытом мире, но историй она может рассказать куда больше, чем раньше.

Достоинства:

здесь действительно можно вербовать кого угодно, от дворника до служащего королевской гвардии;

вербовки всегда сопровождаются квестами, от простых до закрученных и многоступенчатых;

харизматичные злодеи, на которых держится история, и разнообразные сюжетные миссии;

записки и аудиозаписи так отлично раскрывают вселенную, что их стараешься не пропускать;

возвращение мини-игры «Водопроводчик» и куча загадок, связанных с коллекционными предметами.

Недостатки:

физика транспорта так и осталась посредственной.

Графика Декорации прекрасны, но графически игра впечатлит только на мощных ПК и новых консолях. Звук Все люди говорят разными голосами, так что атмосфера не рушится. Музыка на радио — на любой вкус, от The Prodigy и Bring Me The Horizon до классики. Одиночная игра Сюжетные миссии разнообразны и увлекательны, а основной сюжет вполне сносный, несмотря на отсутствие заранее прописанного протагониста. Но здесь очень часто отвлекаешься на другие развлечения: вербуешь прохожих, поднимаешь бунты в районах, ищешь коллекционные предметы и так далее — этакая киберпесочница будущего. Коллективная игра Будет доступна в декабре. Общее впечатление В Watch Dogs: Legion нет главного героя — есть измученные постоянной слежкой и беспределом корпораций лондонцы, истории каждого из которых мы можем увидеть своими глазами. В остальном это привычная Watch Dogs, и любители серии наверняка останутся ею довольны.

Оценка: 9,0/10

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