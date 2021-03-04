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Apple представит в этом году обновлённый iPad mini и продвинутый iPad mini Pro, если слухи верны

Внешний облик iPad mini практически не менялся с самого появления, хотя Apple и обновляла его спецификации, а также добавила поддержку цифрового пера Apple Pencil. Вполне возможно, что в этом году планшет получит обновлённый дизайн, как и предсказывал аналитик TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) и ряд других экспертов.

Согласно слухам, модель iPad mini шестого поколения будет иметь экран большего размера, чем у предшественников, с диагональю в пределах от 8,4 до 9 дюймов. Но за счёт более тонких рамок, размеры его корпуса останутся прежними.

Южнокорейский ресурс Naver утверждает, что также следует ожидать появления версии iPad mini Pro, которая будет иметь ещё больше отличий от предшественника, чем iPad mini 6. По данным источников ресурса, у него будет 8,7-дюймовый экран и большие размеры корпуса.

В свою очередь, ресурс Svet Apple опубликовал рендеры, дающие представление о том, как может выглядеть iPad mini в стиле iPad Pro. Его дизайн почти идентичен планшету iPad Pro. Новинка показана с плоскими гранями и тонкими рамками вокруг 8,9-дюймового дисплея, у неё есть порт USB-C внизу корпуса. Также сообщается о поддержке функции Face ID.

В январе ресурс Macotakara сообщил, что новый iPad mini может выйти уже в этом месяце. Однако в его публикации говорится, что iPad mini будет иметь такие же, как у предшественников рамки сверху и снизу экрана с кнопкой «Домой» и дактилоскопическим датчиком Touch ID, а также разъёмом Lightning в нижней части корпуса.

В любом случае эксперты сходятся в том, что в этом году следует ждать выхода iPad mini нового поколения. Каким он будет, мы узнаем чуть позже.

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: apple, ipad mini, планшет
apple, ipad mini, планшет
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