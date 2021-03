Bravely Default II — страдания давно умершей серии. Рецензия

Жанр Ролевая игра Издатель Square Enix Разработчик ClayTech Works Дата выхода 26 февраля 2021 года Платформы Nintendo Switch

Серия Bravely всё-таки забавная и весьма бессмысленная штука. Она начиналась как ответвление Final Fantasy: The 4 Heroes of Light, но в итоге выросла в самостоятельный проект и получила имя Bravely Default. Впрочем, игре от «финалок» досталось настолько много, что её вполне можно назвать вольным ремейком первых Final Fantasy. Тем не менее, это был цельный, пусть и скучноватый проект, сказавший всё, что хотел сказать. Поэтому-то появление прямого сюжетного сиквела, Bravely Second, стало весьма неожиданным. Он был слеплен по принципу «копировать-вставить», использовал те же локации и другими своими «достоинствами» демонстрировал кризис идей. Казалось бы, на этом стоило остановиться, но Square Enix спустя пять лет зачем-то решила вернуться к серии, на этот раз с Bravely Default II. Пожалуй, не последнюю роль в этом сыграл достаточно хороший финансовый результат Octopath Traveler (два с половиной миллиона проданных копий по состоянию на февраль 2021 года), которая много чего переняла именно у Bravely.

В продолжении хотелось видеть исправление хоть каких-то из многочисленных недостатков предыдущих выпусков. Но, увы, вместо этого вторая номерная (а на самом деле третья) часть просто сломала почти всё, что работало раньше, и забывается быстрее, чем выключается Nintendo Switch.

⇡#Ехали кристаллы через кристаллы...

…видят кристаллы — кристаллы-кристаллы. Простите, не смог удержаться, потому что вся Bravely Default II отлично описывается этой фразой. Как вы уже догадались, на этот раз разработчики вновь предлагают стандартную историю про четырёх воинов Света, спасающих мир от невероятно злых злодеев! М-да.

Забавно — Square Enix пытается делать современные «классические» jRPG уже лет десять (а я зачем-то всё это прохожу), однако ни одну из попыток язык не поворачивается назвать по-настоящему удачной. Что внутренние силы «скворечника», что сторонние студии на подряде, как в случае с Bravely, отчаянно цепляются за ужасно заезженные штампы 30-летней давности, раз за разом пережёвывая одно и то же. Причём даже не стараются добавить какие-то свои идеи — всё строго по методичке, ни шага в сторону. Стоит ли говорить, что из-за этого повествование в Bravely Default II является одним из самых скучных элементов игры?

Справедливости ради, в двух предыдущих частях оно тоже хромало, однако там его как-то поддерживали харизматичные и живые главные герои, между которыми чувствовалась пресловутая химия. Да, персонажи не были идеальными, но чего стоили одни разговоры жизнерадостной Эдеи и наивной Аньес, только-только сменившей монастырское заточение на пугающий, но такой захватывающий реальный мир! Нынешний же квартет — сборище пустых болванчиков, которых сценаристы даже не удосужились нормально друг с другом познакомить. Какие уж там интересные взаимодействия. Спустя несколько десятков часов имена подопечных невозможно вспомнить…

Однако есть у Bravely и сильные стороны. Во-первых, занимательная, пусть и привычная система профессий. По мере прохождения открывается пара десятков путей развития для героев, к тому же умения разных классов можно ещё и комбинировать, создавая мегапартию с убийственным набором навыков. Во-вторых, в серии до Bravely Default II была классная боевая система, где нужно было продумывать свои действия наперёд. Всё благодаря механике Brave — Default.

Она позволяет как запасать до трёх дополнительных ходов впрок, так и брать их в условный кредит. Таким образом, герой может подряд выполнить четыре действия, а потом долго ждать своей очереди. Или же сперва позволяется накопить очки действия, а потом ввалить противнику без опасений, что воин какое-то время будет неактивен. Враги, естественно, проворачивают аналогичное, поэтому битвы получаются весьма напряжёнными.

Bravely Default II вроде бы делает то же самое. С одним гигантским «НО» в виде нездоровой любви разработчиков к контратакам. Здесь есть боссы, которые отвечают как на физические, так и магические атаки. Есть рядовые противники, реагирующие на восстанавливающую магию! Они, к примеру, спокойно могут убить лекаря, когда тот во время своего хода латает партию. Однако больше всего смешат ситуации, которые лучше показать скриншотом:

У противника уязвимость к воде, но если его бить соответствующими заклинаниями, то выясняется, что он будет контратаковать при ударах по слабому месту. Почему бы, собственно, и нет? Вдобавок подобная чушь ещё и активируется случайным образом, что совсем ломает «боёвку» и ставит крест на планировании своих действий. Да и как тут можно что-то продумывать, когда за вроде бы логичные действия тебя начинают штрафовать мощными атаками по всему отряду.

Кроме того, сиквел (триквел?) так ничего и не сделал с безумным гриндом, преследующим серию с дебютного выпуска. Добраться до очередного босса не составляет труда, однако уже в битве с ним понимаешь, что героям либо не хватает урона, либо экипировка не подходит, либо лечащие заклинания слабенькие, либо всех вообще выносят с двух тычков. Вздыхаешь, прикидываешь, какие способности и навыки было бы неплохо получить… И уходишь, чтобы мучительно долго прокачивать нужные профессии.

Возвращаешься спустя несколько часов, побеждаешь, а через 30 минут, уже на другом сюжетном враге, всё повторяется, поскольку у каждого из боссов уникальный набор приёмов. В какие-то моменты со сборкой партии может и повезти, однако чаще всего приходится кардинально перетряхивать группу путём нудного геноцида всей живности подземелья, дающей лишь крохи опыта. Кто-то обязательно скажет, мол, в jRPG всегда так было, зачем придираться. Но вообще-то нет, не было — есть немало игр в жанре, которые проходятся вполне себе нормально. И не превращаются, как Bravely Default II, в бесконечную череду боёв, разбавленных каплями заезженного водянистого сюжета.

Вообще, обидно, что «классика» в представлении Square Enix выглядит как Bravely Default II — четыре воина Света, сломанная боевая система, никакие подземелья и минимум мотивации продвигаться вперёд. Вдвойне обидно, что продюсеры издателя так уцепились в первые Final Fantasy, что даже не пытаются сделать что-то отличное от них. Попробовать, например, повторить грандиозную Chrono Trigger (не в виде серой I am Setsuna, где имя Chrono использовали лишь в рекламных целях). Попытаться хотя бы чуть-чуть дотянуться до творчества Ясуми Мацуно и его Final Fantasy Tactics и Tactics Ogre (хотя в 2022 году нечто такое обещают!). Или же вдохновиться Xenogears, пусть она немного из другой эпохи. Да что там, та же Final Fantasy VI задаст жару всем потугам «скворечника» делать «как раньше», предпринятым за последние десять лет.

Если уж хочется попробовать классические японские ролевые игры, то смотрите выше. Что же до Bravely Default II, то серия выдохлась ещё 9 лет назад, а гигантский и бесполезный сиквело-триквел совсем не стоит потраченного на него времени.

Достоинства:

красивый дизайн городов;

всё ещё классная механика с возможностью откладывать или брать в кредит ходы.

Недостатки:

нездоровая фиксация на контратаках, ломающих боевую систему и планирование;

игра местами дословно копирует Bravely Default;

вновь упор на бесконечный и скучный гринд, растягивающий игру до неприличных размеров;

ни один из недостатков предыдущих частей не был исправлен, а в большинстве моментов Bravely Default II выступает даже хуже своих предшественниц.

Графика «Акварельные» города и эффекты постобработки смотрятся хорошо, чего не скажешь о невыразительных подземельях и посредственном дизайне врагов. Звук Музыка всегда была одним из достоинств жанра, но в Bravely Default II толком нет запоминающихся треков — в основном что-то там бренчит на фоне. Зато стоит сказать спасибо за возможность включить японскую звуковую дорожку. Одиночная игра Невнятный сюжет и никакое повествование погребены под тоннами гринда, а работавшая раньше боевая система поломана умением врагов постоянно наказывать героев за любые, даже направленные на соратников, действия. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Bravely Default II в очередной раз показывает, что Square Enix стоило остановиться на первой части, а не выпускать ещё две игры. В проекте нет ничего примечательного, а попытка издателя копировать «классические» jRPG золотой эпохи опять провалилась.

Оценка: 4,5/10

Подробнее о системе оценок

Bravely Default II

Видео: