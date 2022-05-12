Слухи: Bethesda пошла на перенос Starfield, чтобы игра не повторила судьбу Cyberpunk 2077

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) у себя в микроблоге прокомментировал сегодняшнюю новость о переносе амбициозной космической ролевой игры Starfield от Bethesda Game Studios.

С прошлогодней E3 и вплоть до недавних пор Starfield планировали выпустить 11 ноября текущего года, однако в целях дополнительной полировки релиз решили перенести на первую половину 2023-го.

По словам Шрайера, перед E3 2021 члены команды Starfield, с которыми пообщался журналист, выражали обеспокоенность в связи с достигнутым на тот момент прогрессом и зацикленностью Bethesda на анонсированной дате.

«Всплывал термин "Следующая Cyberpunk [2077]". Хорошо, что Bethesda пошла на перенос даже после объявления точной даты выхода», — прокомментировал Шрайер решение американского издательства.

Напомним, Cyberpunk 2077, в свою очередь переносившаяся несколько раз (но всё равно недостаточно, по мнению Шрайера), вышла в декабре 2020 года и попала под огонь критики за небрежное техническое исполнение (особенно на консолях).

Недоработки Cyberpunk 2077 в CD Projekt RED продолжают исправлять до сих пор. Последний крупный патч для игры (около 50 Гбайт) вышел в феврале и всех проблем не решил.

Starfield создаётся для PC, Xbox Series X и S. По сюжету главный герой присоединится к исследовательской организации «Созвездие» и займётся изучением самых отдалённых уголков Освоенных систем.