Тактический роглайт The Hand of Merlin появится ещё и на Xbox со Switch

Издательство Versus Evil совместно с разработчиками из Room-C Games и Croteam уточнило список целевых платформ релизной версии своего ролевого тактического роглайта The Hand of Merlin.

Напомним, в недавнем трейлере для YouTube-канала PlayStation создатели сообщили дату выхода финальной сборки The Hand of Merlin на PC, где игра пока находится в раннем доступе, и консолях PlayStation.

Как стало известно, 14 июня текущего года The Hand of Merlin появится не только на PC (Steam, GOG, EGS), PS4 и PS5, но также Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch.

«Мы рады объявить, что The Hand of Merlin будет мультиплатформенным релизом для приставок и ПК», — заявил по случаю анонса творческий руководитель Room-C Games Роберт Сажко (Robert Sajko).

Консольные версии содержат все восемь крупных патчей, выпущенных для The Hand of Merlin в раннем доступе: геймплейные улучшения и новые функции, включая пассивные умения, уровни сложности, переработанные визуальные эффекты и так далее.

Основной особенностью The Hand of Merlin разработчики называют объединение легенды короля Артура с ужасом из космоса. Игрокам предстоит исследовать мультивселенную и спасти как можно больше миров от потустороннего зла.

Создатели The Hand of Merlin обещают пошаговую боевую систему, нелинейную захватывающую историю, прокачку, магические реликвии и могущественные заклинания. Игра дебютировала 11 мая 2021 года в раннем доступе на ПК.