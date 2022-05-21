Тайвань увеличил срок за промышленный шпионаж до 12 лет для защиты от утечки технологий в Китай

В пятницу парламент Тайваня принял законопроект, согласно которому тюремные сроки за промышленный шпионаж повышаются до 12 лет. Это стало реакцией на участившиеся случаи передачи технологий на материковый Китай, за которые мало кто из нарушителей нёс серьёзную ответственность. Власти Тайваня надеются, что это поможет избежать утечки технологий и, прежде всего, в полупроводниковом секторе производства.

Утечка технологий на материковый Китай была и остаётся серьёзной проблемой для Тайваня, где расположены ключевые звенья глобальных технологических цепочек поставок в лице производств компании TSMC, к примеру, и других производителей полупроводников. Согласно изменённому в пятницу Закону о национальной безопасности, незаконная передача «основных» технологий с острова влечёт за собой минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере до 100 млн новых тайваньских долларов ($3,36 млн).

Если полученная от незаконной передачи технологий прибыль превысит указанную сумму, то штраф может превысить незаконные доходы от 2 до 10 раз. Более того, караться по закону будет также попытка шпионажа, даже если она была безуспешная. До принятия нового законодательства незаконная передача технологий на Тайване подпадала под действие Закона о торговых секретах. Компании сами несли ответственность за выявление потенциальных нарушений, и нарушители редко подвергались суровому наказанию.

Также парламент Тайваня принял поправку к закону, регулирующему отношения между жителями Тайваня и материкового Китая. В частности, сотрудники компаний, которые занимаются ключевыми технологиями и получают значительные инвестиции или помощь от тайваньских властей, а также те, кто работал в таких компаниях в течение последних трёх лет, теперь должны будут получать предварительное разрешение правительства для занятия новой должности на материковом Китае. Нарушители будут штрафоваться на сумму до 10 млн новых тайваньских долларов ($336 тыс.).