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Технология NVIDIA Reflex пришла в Warstride Challenges, а скоро доберётся до My Time at Sandrock и Icarus

Разработчик графических процессоров NVIDIA представил ещё четыре игры, которые получат или уже получили поддержку технологии Reflex, сокращающей время отклика на действия пользователя.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Как стало известно, вместе с NVIDIA Reflex на борту уже 26 мая текущего года стартует в раннем доступе ролевое приключение My Time at Sandrock. Технология позволяет сократить систему задержки отклика на 34 % в разрешении 1440p.

В июне поддержку NVIDIA Reflex получит сессионный симулятор выживания Icarus. На запуске игра взяла на вооружение глобальное RTX-освещение и интеллектуальное масштабирование NVIDIA DLSS.

Наконец, к сегодняшнему дню, 24 мая, NVIDIA Reflex уже появилась в динамичном экшене с видом сбоку Soda Crisis (сокращение задержки до 23 %) и версии скоростного шутера Warstride Challenges (вплоть до 54 % при 1440p) в раннем доступе.

Для использования преимуществ NVIDIA Reflex достаточно иметь видеокарту серии GTX 900 или новее. Технология уже задействована более чем 20 млн геймеров по всему миру свыше чем в 35 играх.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Симулятор, Шутер, Приключение, Моды, патчи, дополнения,
Теги: warstride challenges, my time at sandrock, icarus, nvidia reflex, nvidia
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