Psychonauts 2 получила русскую локализацию в Steam и заработала на macOS и Linux

Принадлежащая Microsoft студия Double Fine Productions сообщила о выходе обновления, которое добавляет в Steam-версию приключенческого экшен-платформера Psychonauts 2 русскую локализацию.

Напомним, текстовый перевод на русский язык в Psychonauts 2 появился в версиях игры для Microsoft Store и консолей Xbox ещё неделю назад, а спустя несколько дней добрался и до PlayStation.

О том, что локализация дебютировала в Steam-версии Psychonauts 2, сообщили пользователи. В тексте объявления от Double Fine Productions новые поддерживаемые игрой языки (русский и ещё один) не упоминаются.

Вместе с вышедшим патчем Psychonauts 2 также заработала на macOS и Linux. Как отмечают в Double Fine Productions, эта заплатка, помимо прочего, доступна покупателям проекта и в GOG.

Psychonauts 2 дебютировала 25 августа 2021 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра стала самой высокооценённой и наиболее успешной в истории Double Fine Productions.