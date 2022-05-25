Учёные научили роботов ориентироваться в помещениях по точкам доступа Wi-Fi

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ обеспечить более точную навигацию роботов в помещениях. Поможет в этом новая система, использующая существующие точки доступа для определения своего местоположения колёсными или шагающими машинами. Результаты исследования представлены на этой неделе на конференции 2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA) в Филадельфии.

Хотя обычно в помещении GPS-сигнал отсутствует или слаб, роботы всё равно могут ориентироваться в пространстве с помощью обычных камер и/или лидаров. При этом неизбежны сбои — например, разные коридоры могут выглядеть практически идентично и, если человек сориентируется по дополнительным признакам и указателям, то роботы пока лишены таких возможностей. Кроме того, лидары довольно дороги и потребляют много энергии, а камерам может помешать темнота или другие условия с пониженной видимостью — например, в случае загрязнения или задымления.