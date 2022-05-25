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Учёные научили роботов ориентироваться в помещениях по точкам доступа Wi-Fi

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ обеспечить более точную навигацию роботов в помещениях. Поможет в этом новая система, использующая существующие точки доступа для определения своего местоположения колёсными или шагающими машинами. Результаты исследования представлены на этой неделе на конференции 2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA) в Филадельфии.

Источник изображения: UC San Diego

Источник изображения: UC San Diego

Хотя обычно в помещении GPS-сигнал отсутствует или слаб, роботы всё равно могут ориентироваться в пространстве с помощью обычных камер и/или лидаров. При этом неизбежны сбои — например, разные коридоры могут выглядеть практически идентично и, если человек сориентируется по дополнительным признакам и указателям, то роботы пока лишены таких возможностей. Кроме того, лидары довольно дороги и потребляют много энергии, а камерам может помешать темнота или другие условия с пониженной видимостью — например, в случае загрязнения или задымления.

Посчитав, что точки доступа Wi-Fi имеются почти в любых помещениях, учёные разработали систему, которая поможет роботам ориентироваться в пространстве с постоянным обменом сигналами. Получение возвратного сигнала от точки доступа под определённым углом с определённой дистанции позволяет точно отметить местоположение. Бортовой компьютер оценивает информацию со всех доступных точек передачи данных, позволяя машине передвигаться без ошибок. При этом камеру всё ещё можно и нужно использовать, но в основном для обхода препятствий и/или распознавания предметов и людей.

Система тестировалась на одном этаже офисного помещения, в разных условиях освещённости. Выяснилось, что при определении местоположения и картографирования новый робот не уступал моделям, оснащённым лидарами. При этом использование Wi-Fi фактически бесплатно.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, сети и коммуникации, мир роботехники, на острие науки, окружающая среда, разработка и производство электроники,
Теги: сша, роботы, калифорния, wi-fi, навигация
сша, роботы, калифорния, wi-fi, навигация
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