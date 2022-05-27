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Отмена ещё одной игры привела к волне увольнений в Hangar 13 — теперь студия сосредоточится на двух франшизах

Порталы Kotaku и Bloomberg со ссылкой на запись виртуального собрания персонала Hangar 13 сообщили, что по студии-разработчику Mafia 3 и Mafia: Definitive Edition прокатилась волна увольнений.

Источник изображения: Steam (DSMROCKS)

Источник изображения: Steam (DSMROCKS)

Сообщается, что сокращения стали результатом отмены второго за последние месяцы проекта. Вслед за супергеройской Volt (кодовое название) в ноябре 2021 года долго жить приказала Mosaic (тоже кодовое название).

Решение оставило сотни сотрудников без дела, и часть из них пришлось уволить. Kotaku утверждает, что речь идёт почти о 50 из 87 работниках штаб-квартиры Hangar 13 в калифорнийском городе Новато.

2K факт увольнения уже подтвердила, однако о количестве затронутых не упомянула: «2K полностью посвящает себя будущему Hangar 13, пока студия пытается справиться со сложным, но многообещающим переходным периодом».

Последняя на данный момент часть Top Spin — Top Spin 4 — вышла в 2011 году (источник изображения: 2K)

Последняя на данный момент часть Top Spin — Top Spin 4 — вышла в 2011 году (источник изображения: 2K)

По слухам, в настоящее время Hangar 13 занята двумя проектами. Первый — приквел трилогии Mafia под кодовым названием Nero. Игра создаётся на Unreal Engine 5, а её действие якобы разворачивается в Италии.

Второй неподтверждённый проект Hangar 13 — возрождение теннисных симуляторов Top Spin от 2K. Игра проходит под кодовым названием Project Hammer и должна выйти до новой Mafia.

Бывший генеральный менеджер брайтонского офиса, а ныне глава всей Hangar 13 Ник Бейнс (Nick Baynes) сообщил сотрудникам, что в результате последних неудачных экспериментов студия сосредоточится исключительно на Mafia и Top Spin.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Симулятор, Приключение, Спорт,
Теги: mafia, top spin, hangar 13, 2k, приключенческий экшен, симулятор, спорт
mafia, top spin, hangar 13, 2k, приключенческий экшен, симулятор, спорт
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