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Telegram сменит слоган — мессенджер перестанет быть «бесплатным навсегда»

В преддверии весьма вероятного появления премиум-подписки мессенджер Telegram решил внести изменения в свою маркетинговую политику: на смену слогану «бесплатен навсегда» приходит более обтекаемая формулировка о бесплатных безлимитном облачном хранилище и чате. Это заметил исследователь приложений Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi).

Источник изображения: twitter.com/alex193a

Источник изображения: twitter.com/alex193a

Официальный мобильный клиент Telegram при первом после установки запуске демонстрирует набор англоязычных слайдов, в которых, среди прочего, говорится: «Telegram бесплатен навсегда. Без рекламы. Без оплаты подписки». Однако, как сообщалось ранее, сервис всё-таки расширит программу монетизации, и к рекламе добавится подписка — пока известно, что в неё войдут эксклюзивные стикеры и реакции. Теперь же в коде будущей версии приложения обнаружились слайды нового содержания: сервис больше не обещает оставаться «бесплатным навсегда».

Алессандро Палуцци сообщил в твиттере, что в разделе с переводами для клиентских приложений мессенджера старый текст слайда сменился на новый: «Telegram предлагает бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиафайлов». О премиум-подписке пока не говорится ничего, но очень велика вероятность, что подобные изменения вызваны именно ей.

Пока трудно утверждать, когда обновлённый слоган дебютирует в релизе приложения — возможно, вместе анонсом подписки, но с актуальной версией (8.7.4) клиента под Android пока идёт старая версия слайда.

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты, Приложения для Android,
Теги: telegram, приложение, слайды
telegram, приложение, слайды
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