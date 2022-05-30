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Благодаря выходу на консолях нынешнего поколения в Star Wars Jedi: Survivor внедрят поддержку трассировки лучей

Руководитель разработки джедайского экшена Star Wars Jedi: Survivor Стиг Асмуссен (Stig Asmussen) в интервью официальному сайту «Звёздных войн» рассказал о преимуществах консолей нынешнего поколения.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

По словам Асмуссена, главным доводом в пользу отказа от PS4 и Xbox One была трассировка лучей и возможность делать освещение в реальном времени на недостижимом прежде уровне качества.

«Так как всё в реальном времени, мы видим изменения при корректировке освещения, по сути, мгновенно. Это даёт нам больше времени на полировку, дополнительные итерации и достижение более кинематографичных результатов», — объяснил Асмуссен.

Кроме того, разработчик отметил скорость накопителей на консолях нынешнего поколения («позволяют нам загружать кучу контента крайне быстро») и тактильную отдачу на контроллере DualSense.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor ожидается в 2023 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Игра представляет собой прямое продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order с тем же главным героем и улучшенной боевой системой.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: star wars jedi: survivor, respawn entertainment, electronic arts, приключенческий экшен
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