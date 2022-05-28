Приключенческий экшен Star Wars Jedi: Survivor продолжит историю Fallen Order — тизер-трейлер и первые подробности

Как и предполагалось, на фестивале Star Wars Celebration издательство Electronic Arts и студия-разработчик Respawn Entertainment при поддержке Lucasfilm Games анонсировали сиквел своего джедайского экшена Star Wars Jedi: Fallen Order.

Продолжение действительно получило название Star Wars Jedi: Survivor. События новой игры развернутся спустя пять лет после финала Fallen Order. Империя активно преследует Кэла Кэстиса — одного из последних джедаев в галактике.

Чтобы выжить, протагонисту предстоит выучить новые способности и углубить свою связь с Силой. В путешествии героя будет сопровождать верный дроид BD-1 и целая галерея «уникальных и интересных» союзников.

Сообщается, что Star Wars Jedi: Survivor создаётся командой ветеранов Respawn под руководством режиссёра первой части Стига Асмуссена (Stig Asmussen). По его словам, у коллектива было видение сиквела ещё до выхода Fallen Order.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor ожидается в 2023 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Обещают более глубокий и обширный опыт, а также новые и инновационные улучшения знакомой боевой системы. Дебютный тизер-трейлер прикреплён выше.