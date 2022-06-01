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Работу Assassin's Creed Origins на консолях нынешнего поколения улучшат уже завтра

Издательство Ubisoft анонсировало точную дату выхода патча с улучшением работы по обратной совместимости для консольных версий псевдоисторического экшена с открытым миром Assassin's Creed Origins.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, Ubisoft обмолвилась о своих планах на обновление для Assassin's Creed Origins ещё в декабре 2021 года, однако до недавнего времени даже о примерных сроках его выхода не упоминала.

Как стало известно, поддержка 60 кадров/с при работе на PlayStation 5, Xbox Series X и S появится в Assassin's Creed Origins уже завтра, 2 июня. Дополнительными подробностями заплатки Ubisoft не поделилась.

Assassin's Creed Origins дебютировала в октябре 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. В финансовом плане игра превзошла предшественницу и к середине мая 2020-го разошлась по миру в количестве свыше 10 млн копий.

Дополнительно увеличить аудиторию Assassin's Creed Origins поможет скорый дебют в Game Pass (PC и Xbox). Игра станет доступна подписчикам сервиса Microsoft уже 7 июня текущего года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: assassin's creed origins, ubisoft montreal, ubisoft, ролевой экшен
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