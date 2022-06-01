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ПК-версия God of War неожиданно получила поддержку масштабирования AMD FSR 2.0

Разработчики ПК-версии приключенческого экшена God of War (2018) из студий Santa Monica и Jetpack Interactive сообщили о выходе для игры обновления под порядковым номером 1.0.12.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Основным нововведением (заплатка также исправила баг с настройкой прицеливания) патча стала интеграция в God of War технологии интеллектуального масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) от AMD.

Как AMD FSR 2.0 влияет на графику и производительность в God of War, разработчики не рассказали, однако игроки уже начали публиковать собственные демонстрации (одна из них прикреплена ниже).

God of War стала третьей после Deathloop и Farming Simulator 22 игрой с поддержкой AMD FSR 2.0. При этом в списке проектов на получение технологии AMD первыми творения Santa Monica Studio не было.

ПК-версия God of War дебютировала 14 января 2022 года в Steam и Epic Games Store, однако из-за введённых ограничений в России игру купить нельзя. Продажи проекта на PC превысили 971 тыс. копий.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Премьера, Моды, патчи, дополнения,
Теги: god of war, santa monica studio, jetpack interactive, sony interactive entertainment, приключенческий экшен, amd
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