ПК-версия God of War неожиданно получила поддержку масштабирования AMD FSR 2.0

Разработчики ПК-версии приключенческого экшена God of War (2018) из студий Santa Monica и Jetpack Interactive сообщили о выходе для игры обновления под порядковым номером 1.0.12.

Основным нововведением (заплатка также исправила баг с настройкой прицеливания) патча стала интеграция в God of War технологии интеллектуального масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) от AMD.

Как AMD FSR 2.0 влияет на графику и производительность в God of War, разработчики не рассказали, однако игроки уже начали публиковать собственные демонстрации (одна из них прикреплена ниже).

God of War стала третьей после Deathloop и Farming Simulator 22 игрой с поддержкой AMD FSR 2.0. При этом в списке проектов на получение технологии AMD первыми творения Santa Monica Studio не было.

ПК-версия God of War дебютировала 14 января 2022 года в Steam и Epic Games Store, однако из-за введённых ограничений в России игру купить нельзя. Продажи проекта на PC превысили 971 тыс. копий.