ФАС и российские мобильные операторы начали принимать жалобы на спам и будут блокировать номера

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила в официальном Telegram-канале, что три из четырёх крупнейших российских мобильных операторов начали принимать жалобы на спам-звонки и SMS, и будут блокировать нарушителей. На сайтах МТС, Tele2 и «Мегафона» появились страницы с инструкциями по отправке жалоб на нежелательную рекламу, первые два предлагают заполнить формы, а последний — сообщить на электронную почту. Также жалобу можно оставить на сайте ФАС.

Чтобы пожаловаться на спам, абоненту необходимо оставить свои ФИО, номер телефона и краткую информацию о рекламе: текстовое описание или скриншот. Операторы обещают реагировать на сообщения в течение 72 часов: обращение абонента станет поводом для принятия мер, и на основе этих данных операторы будут проверять информацию по собственным каналам. Это сделано для того, чтобы снизить риск необоснованной блокировки номера, с которого не производится рассылка спама, даже если на этот номер поступила жалоба.

Как пишут «Известия» со ссылкой на представителей «Билайна», четвёртый из крупнейших российских мобильных операторов также вскоре подключится к общей системе блокировки спама. Опрошенные изданием эксперты заявили, что этих усилий будет достаточно для эффективной борьбы с основным валом нежелательной рекламы, хотя проблему спама по IP-телефонии с подменой номера они не решат.