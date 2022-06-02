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Ubisoft не станет проводить цифровой показ игр в июне

Ubisoft не будет проводить в этом месяце традиционное крупное шоу с показом своих игровых проектов. Об этом рассказало издание Axios со ссылкой на представителя компании. Однако к концу года что-то от Ubisoft ожидать следует.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Первая полностью цифровая конференция под названием Ubisoft Forward прошла в июле 2020 года, после отмены выставки Electronic Entertainment Expo (E3) из-за пандемийных ограничений. Ubisoft утверждала, что формат был успешным и привлёк огромную аудиторию, которая превзошла по количеству предыдущие конференции издателя.

Онлайн-мероприятия Ubisoft Forward также проводились в сентябре 2020 года и в июне 2021-го. В марте 2022-го несколько источников сообщили инсайдеру Тому Хендерсону (Tom Henderson), что Ubisoft планировала организовать крупную цифровую презентацию перед потенциальной выставкой E3 этим летом, но планы могли быть пересмотрены из-за недавних событий в мире.

Electronic Entertainment Expo 2022 также была отменена, но ожидается, что Summer Game Fest 2022 заполнит образовавшуюся пустоту. Организаторы фестиваля недавно объявили, что в рамках события в июне пройдут мероприятия и активности с новостями для поклонников игр от более чем тридцати партнёров.

Ubisoft, к слову, не вошла в список партнёров Summer Game Fest 2022.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: ubisoft
ubisoft
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