Видео: рассказ о ККИ «Легенды о наградах» из дополнения «Высокий остров» к The Elder Scrolls Online

Разработчики из студии ZeniMax Online опубликовали новый видеоролик, посвящённый дополнению «Высокий остров» (High Isle) к MMORPG The Elder Scrolls Online. На этот раз авторы рассказали о коллекционной карточной игре «Легенды о наградах» (Tales of Tribute).

Как рассказал творческий директор The Elder Scrolls Online Рич Ламберт (Rich Lambert), «Легенды о наградах» — это динамичная ККИ для двоих игроков с уникальной сюжетной линией, системой подбора матчей, таблицей лидеров и наградами. Путей к победе два: набрать 40 очков престижа (Prestige) и удержать лидерство в течение следующего хода оппонента или получить благосклонность всех четырёх Покровителей (Patrons).

Перед началом матча пользователи выбирают по две колоды Покровителей, каждая из которых содержит 20 карт и предлагает уникальные механики. Все 80 карт, а также 20 нейтральных помещаются в «Таверну» в центре поля. Каждый ход участники берут из неё по пять карт и разыгрывают их, зарабатывая ресурсы — монеты (Coins), за которые выдаются карты из «Таверны», и силу (Power). В конце хода (он длится 90 секунд) непотраченная сила преобразуется в престиж.

Особые карты, Агенты (Agents), остаются на поле по окончании хода и не дают оппоненту конвертировать силу в престиж (удалить их можно при помощи той же силы или специальных карт). Карты второго особого типа, Контракты (Contracts), разыгрываются сразу и после этого выводятся из игры. Некоторые карты, в том числе Агенты, способны создавать мощные комбинации. Кроме того, каждый ход можно получить преимущество от одного из Покровителей (в этом случае вырастет его благосклонность), а некоторые карты позволяют сделать это несколько раз.

За победу полагаются золото, материалы для крафта, предметы интерьера, «косметика», одноразовые предметы и питомцы. Продвижение в таблице рекордов поощряется дополнительными наградами. Кроме того, пользователи могут найти улучшения для карт и новые колоды, выполняя квесты, открывая достижения и играя в «Легенды о наградах».

Более подробные правила ККИ представлены на официальном сайте. В самой игре о них расскажет эльф Брагас (Bragas), которого озвучил актёр Билли Бойд (Billy Boyd) — Пиппин из киноцикла «Властелин Колец».

События «Высокого острова» будут происходить на архипелаге Систрес (Systres), где представители всех трёх альянсов собрались для мирных переговоров по Войне трёх знамён (Three Banners War). Встрече пытается помешать рыцарский орден под предводительством Владыки Расцвета (Ascendant Lord), который может обречь Тамриэль на бесконечный конфликт. Игрокам предстоит разобраться в интригах.

Разработчики называют дополнение крупнейшим из выпущенных в 2022 году. Помимо ККИ, оно предложит 30 часов сюжетного контента, две новые области — Высокий остров и Аменос (Amenos), испытание «Риф Зловещих Парусов» (Dreadsail Reef) для 12 человек, новые логова, открытые подземелья и мировых боссов, а также мировое событие, в рамках которого придётся закрывать вулканические разломы и побеждать лавовых монстров. Кроме того, DLC добавит компаньонов Эмбер (Ember) и Изобель (Isobel) — вторую озвучила Лора Бейли (Lora Bailey), подарившая голос Эбби из The Last of Us Part II.

«Высокий остров» выйдет на ПК (Windows и macOS) и в Google Stadia 6 июня, а 21 июня появится на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. В третьем квартале The Elder Scrolls Online получит дополнение с подземельями, а в четвёртом — ещё один сюжетный аддон.