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Wolfenstein: The New Order из новой раздачи Epic Games Store нельзя забрать с российских аккаунтов

Как и было обещано, 2 июня в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача таинственной игры. Ей оказался шутер Wolfenstein: The New Order от Bethesda Softworks и MachineGames.

Источник изображений: Epic Games Store

Источник изображений: Epic Games Store

Так как издательство Microsoft, чьей дочерней компанией является Bethesda Softworks, приостановило работу на территории России, с российским аккаунтом в Epic Games Store забрать Wolfenstein: The New Order к себе в библиотеку не получится.

Чтобы воспользоваться акцией, придётся обзавестись учётной записью другой страны. После этого достаточно будет перейти на страницу шутера в Epic Games Store и нажать на кнопку «Получить».

Напомним, пользователям Wolfenstein: The New Order в роли Би Джея Бласковица предстоит заручиться помощью бойцов Сопротивления, проникнуть на самые секретные объекты Рейха и сразиться с легионами фашистских боевых роботов.

Раздача Wolfenstein: The New Order закончится 9 июня в 18:00 по московскому времени и сменится раздачей ещё одной тайной игры. До 16 июня в Epic Games Store будет идти мегараспродажа.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс,
Теги: wolfenstein: the new order, machinegames, bethesda softworks, шутер, epic games store
wolfenstein: the new order, machinegames, bethesda softworks, шутер, epic games store
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