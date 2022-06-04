Sniper Elite 5 — тёмные души немецких солдат. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Rebellion Developments Издатель в России Нет Разработчик Rebellion Developments Минимальные требования Процессор Intel Core i3-8100 3,6 ГГц / AMD Ryzen R3 1300X 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480, 85 Гбайт на накопителе Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen R5 1600 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 Дата выхода 26 мая 2022 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Использовать снайперские винтовки позволяют во многих шутерах, но в Sniper Elite процесс стрельбы уникален. Поиск шумных позиций, на которых ваши действия не будут слышны, и следующий за этим методичный отстрел нацистов со зрелищными пролётами камеры за пулей не предлагает ни одна серия. От пятой части не стоило ожидать никаких откровений — очевидно, что это будет Sniper Elite 4, но больше и масштабнее. Так и получилось, но не покидает ощущение, что серия нуждается в какой-нибудь встряске — лекала уже староваты.

⇡#Запись на рентген

Бывает так, что запускаешь новую игру серии, проводишь в ней от силы минут пять и понимаешь, что скучал по такому геймплею — прямо как было у меня с LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Причём это происходит ещё до того, как встречаешься с первыми нововведениями. Просто смотреть в прицел, задерживать дыхание и попадать точно в черепушку здесь так же весело, как в прошлых играх серии.

Каждый второй выстрел по-прежнему сопровождается захватывающими кадрами. Сначала со стороны показывают, как пуля вылетает из ствола, затем камера устремляется за ней в погоню, а под конец боеприпас встречается с целью и включается фирменный «рентген». Все противники — ходячие груды мышц из учебников биологии, чей «внутренний мир» можно детально рассмотреть. Разработчики говорят, что пули теперь рикошетят от костей, но трудно заметить это, когда внутренности разлетаются на мелкие кусочки.

Если в четвёртой части «рентген» впервые начали включать при убийствах в ближнем бою, то теперь он запускается, даже когда вы выстрелили из автомата или пистолета. То есть когда вас сильно ранили и у вас в руках лишь пистолет (а при наличии аптечки можно «воскреснуть» на месте), отомстить обидчику красиво удастся ещё до того, как вы встанете обратно на ноги. В общем, главный герой — бессменный Карл с голосом стереотипного героя боевиков — стал ещё более опасной машиной для убийств, хотя стычки с несколькими противниками редко заканчиваются чем-то хорошим даже на среднем уровне сложности.

⇡#На войне все средства хороши

Карты стали больше, а потому и количество путей выполнения задач выросло. Можно искать удобные позиции для стрельбы из снайперской винтовки, хотя придётся сталкиваться с тем, что возможностей приглушить звуки выстрелов не так уж много. Но на помощь приходят дозвуковые патроны, добавленные ещё в прошлой игре, — с ними вас почти никто не услышит.

Можно бегать с автоматом наперевес и устранять всех в ближнем бою, хотя такая тактика по-прежнему не слишком привлекательна — персонаж неповоротливый, прыгать он не умеет, перелезает не через все преграды и прилипает ко всем подряд стенам, если двигаться на полусогнутых. Жаль, что в некоторых миссиях вынуждают сталкиваться с врагами в узких коридорах, не давая другого выбора — это проблема всех Sniper Elite; таким незамысловатым способом авторы постоянно пытаются внести в игровой процесс разнообразие, которое не столь уж необходимо.

Основная задача у Карла почти всегда одна, но многие карты столь большие, что по пути встречаются дополнительные поручения: то найти документы, то уничтожить кого-то, то что-то взорвать. Так что если пытаешься сделать на уровне всё возможное, да ещё и не поднимая лишний раз тревогу, то на зачистку локации тратишь много времени — можно растянуть время прохождения на пару десятков часов.

Заодно найдёшь новые точки, с которых позволят начать миссию при перезапуске, а также отыщешь верстаки. Модификации оружия заставляют вспомнить мультиплеерные режимы Call of Duty: всевозможные прицелы, рукояти, ложи, приклады, стволы — у каждой пушки всё своё. Что-то открывают за прохождение миссий, что-то — за поиск верстаков или выполнение задач. И у каждого обвеса есть плюсы и минусы: то отдача увеличится, то скорость прицеливания снизится, то перезарядка замедлится.

⇡#Враг у ворот

Всё это — не самые важные нововведения, и вы наверняка даже и не вспомните, что чего-то из этого не было в прошлых играх серии. Куда важнее не самая оригинальная, но отличная новая «фишка» — вторжения. Механика, которая вписывается в Sniper Elite даже лучше, чем в Dark Souls. Второй игрок примеряет на себя роль элитного немецкого бойца и становится эдаким «охотником на снайперов» — он должен отыскать Карла и победить его.

Солдаты в таком случае становятся союзниками охотника на снайперов — как только бойцы замечают Карла, его позиция отмечается на карте. До этого ни один, ни второй игрок не знают, где враг — приходится искать улики вроде оставленных трупов или пользоваться телефоном, с помощью которого покажут координаты, где оппонента в последний раз видели. Но телефон может быть заминирован — бездумно поднимать трубку не стоит.

Когда играешь в кампанию, вторжения можно отключить — если не хочется, чтобы кто-то испортил ваше безупречное прохождение уровня. Но когда оставляешь их включёнными, весело становится обоим участникам. Снайпер внимательнее следит за движениями солдат, вычисляя, кто ведёт себя активнее обычных болванчиков (сразу вспоминается подобный режим в Watch Dogs), а охотник старается не выдавать себя и поджидает цель в тех местах, где на этой карте выполняются сюжетные задания. Но долго сидеть на одной и той же позиции нельзя — «кемперам» угрожают моментальной смертью, если они не начнут двигаться.

Здесь даже учли, что вторгающийся игрок может попасть к дуэту, играющему в кооперативе — если победить одного из снайперов, у второго будет три минуты на то, чтобы отомстить немецкому солдату, иначе тот победит. В общем, режим был «прикручен» явно не для галочки — с ним и отдельная система прогресса связана. Чем больше Карлов вы устраняете, тем скорее разблокируете новые виды оружия и облики.

⇡#Война никогда не меняется

Столь простая идея заметно освежает геймплей Sniper Elite 5, который по современным меркам кажется уже чуточку устаревшим. Мы уже в пятый раз отправляемся на поля сражений Второй мировой войны (на сей раз во Францию) и отстреливаем нацистов, чуть ли не в одиночку одолевая Германию и разрушая её планы, и всё это уже, мягко говоря, не свежо. Возможностей становится больше, карты разрастаются, арсенал расширяется, но костяк остаётся прежним — хочется увидеть более существенное развитие.

Даже сюжет тут не попытались сделать хоть сколько-нибудь интересным. Появляются старые персонажи, о которых вообще ничего не помнишь, встречаешься с новыми героями, судьба которых абсолютно не интересна. Уже после второго сюжетного ролика хочется проматывать болтовню и двигаться дальше — играть значительно интереснее, чем смотреть. Коллекционные предметы в этот раз попробовали получше связать с происходящим в миссиях, но всё равно их хватаешь просто чтобы глаза не мозолили, а не чтобы узнать что-то о мире игры.

Плохой игрой всё это Sniper Elite 5, конечно, не делает, но в то же время жаль, что разработчики тратят время и средства на ненужные дополнительные режимы, а не фокусируются на чём-то одном. Здесь есть «Выживание», где вы защищаете командные пункты от волн врагов, — это ещё ладно, может быть весёлым развлечением на пару вечеров. Но зачем ввели полноценный мультиплеер — загадка. В «Сетевой игре» аж четыре режима, включая командный бой и сражение четырёх отрядов, и решительно непонятно, кто является целевой аудиторией таких онлайн-забав. Хотелось бы, чтобы вместо всего этого больше внимания уделили кампании, но увы.

***

Sniper Elite 5 — это именно то, чего ожидаешь от игры с таким названием. Самым главным нововведением стали вторжения, заметно оживившие происходящее и отлично вписавшиеся в серию. Остальные новые «фишки» — это улучшения уже существующих особенностей, отличающих Sniper Elite от других снайперских экшенов. Этого достаточно, чтобы считать пятую часть лучшей в серии, но если бы разработчики не распылялись на не очень нужные мультиплеерные режимы, она наверняка могла бы получиться ещё круче.

Достоинства:

стрелять из снайперской винтовки по-прежнему увлекательно;

красивые локации, которые могут похвастаться ещё большей «вертикальностью», чем раньше;

вторжения отлично вписываются в привычный геймплей.

Недостатки:

игровой процесс и тематика к пятой игре начинают надоедать;

сюжет в очередной раз не вызывает интереса;

мультиплеерные режимы далеко не такие захватывающие, как кампания.

Графика Это не та серия игр, от которой ожидаешь роскошной графики, — просто симпатичный шутер в красивых локациях. Звук Поскольку местом действия стала Франция, в саундтреке постоянно слышишь аккордеон — отлично дополняет атмосферу. Одиночная игра Всё, как и раньше — если в одиночку игры этой серии были увлекательны, то тут ничего не изменилось. Порой продумывать тактику и делать всё по-тихому проще без напарника. Оценочное время прохождения Минимум 12 часов на прохождение кампании. Коллективная игра Кооперативное «Выживание» и соревновательный мультиплеер надолго не увлекут, а вот вторгаться в чужие игры и ставить Карлами палки в колёса в роли немецкого солдата очень весело. Общее впечатление Вторжения заметно освежили Sniper Elite 5, но в остальном это почти та же игра, что и четвёртая часть. Хочется надеяться, что в дальнейшем эту серию ждут куда большие изменения, чем просто увеличенные карты и мелкие геймплейные нововведения.

Оценка: 7,5/10

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