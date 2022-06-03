Resident Evil 4 и правда получит ремейк, причём уже довольно скоро

Издатель и разработчик Capcom в рамках июньского выпуска State of Play подтвердил планы по выпуску окружённого многочисленными слухами ремейка культового экшена Resident Evil 4.

Как стало известно, переосмысление называется просто Resident Evil 4 (по аналогии с ремейками второй и третьей частей) и создаётся на движке RE Engine многими членами команды обновлённой Resident Evil 2.

Разработчики обещают сохранить в ремейке дух оригинальной Resident Evil 4, при этом осовременив игровой процесс, сделав историю более мрачной и тревожной и значительно улучшив графику.

По сюжету бывший офицер полиции Раккун-Сити Леон Кеннеди отправляется в европейскую глубинку с целью отыскать похищенную дочь президента США. Resident Evil 4 вышла в 2005 году и считается одной из самых знаковых игр в серии.

Ремейк Resident Evil 4 поступит в продажу 24 марта 2023 года для PC (цифровые магазины не уточняются), PlayStation 5, Xbox Series X и S. В разработке также находится контент для гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2.