3DNews Новости Software PlayStation Resident Evil 4 и правда получит ремейк,...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Resident Evil 4 и правда получит ремейк, причём уже довольно скоро

Издатель и разработчик Capcom в рамках июньского выпуска State of Play подтвердил планы по выпуску окружённого многочисленными слухами ремейка культового экшена Resident Evil 4.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Как стало известно, переосмысление называется просто Resident Evil 4 (по аналогии с ремейками второй и третьей частей) и создаётся на движке RE Engine многими членами команды обновлённой Resident Evil 2.

Разработчики обещают сохранить в ремейке дух оригинальной Resident Evil 4, при этом осовременив игровой процесс, сделав историю более мрачной и тревожной и значительно улучшив графику.

По сюжету бывший офицер полиции Раккун-Сити Леон Кеннеди отправляется в европейскую глубинку с целью отыскать похищенную дочь президента США. Resident Evil 4 вышла в 2005 году и считается одной из самых знаковых игр в серии.

Ремейк Resident Evil 4 поступит в продажу 24 марта 2023 года для PC (цифровые магазины не уточняются), PlayStation 5, Xbox Series X и S. В разработке также находится контент для гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В PS Store появилось обновление ремейка Resident Evil 3 до PS5-версии, но оно пока не работает
В VR-версии Resident Evil 4 дебютировал режим «Наёмники» — в нём появился новый контент
Слухи: ремейк Resident Evil 4 сделают страшнее оригинальной игры
Бренд-менеджер Final Fantasy и исполнительный продюсер Kingdom Hearts покинул Square Enix после 28 лет работы
Вампирское выживание V Rising взяло новую вершину продаж
Психологический хоррор Saint Kotar про оккультные тайны и параллельные миры выйдет на консолях 14 октября
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Ужастик, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: resident evil 4, capcom, экшен, хоррор, state of play
resident evil 4, capcom, экшен, хоррор, state of play
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 76
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 35
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 32
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только
Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей
На Гавайях запустили предприятие по удалению углекислого газа из океана — так дешевле и практичнее, чем из воздуха
Роскомнадзор признал блокировку VPN-сервисов в России
Электромобили Chevrolet Bolt EV и EUV неожиданно потеряли в цене по $6000
Создатели кошачьего приключения Stray подтвердили дату выхода и открыли предзаказы в Steam 2 мин.
Final Fantasy XVI придётся подождать до лета 2023 года — новый трейлер и скриншоты 9 мин.
Marvel’s Spider-Man и Miles Morales лишатся статуса эксклюзивов PlayStation и появятся на ПК 14 мин.
Resident Evil 4 и правда получит ремейк, причём уже довольно скоро 21 мин.
Foxconn подтвердила кибератаку на производство в Мексике, вымогатели использовали «криптовирус» LockBit и требуют выкуп 2 ч.
Apple сделает iPad более похожими на ноутбуки и анонсирует обновление ПО для широкого спектра устройств 2 ч.
Intel приобрела Codeplay Software, чтобы упрочнить позиции oneAPI и потеснить NVIDIA CUDA 7 ч.
Новая статья: У вас же есть VPN: как установить, запустить и играть в Diablo Immortal в России 10 ч.
ФСТЭК России сертифицировала обновление СУБД Postgres Pro 12 ч.
К списку показов на церемонии открытия Summer Game Fest 2022 присоединился супергеройский боевик Gotham Knights 12 ч.
Российские ретейлеры отметили сокращение ассортимента электроники и техники в рознице 19 мин.
Хорватский производитель электромобилей Rimac привлёк ещё €500 млн на своё развитие 2 ч.
Илон Маск пообещал продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота в сентябре 3 ч.
Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования 3 ч.
К середине десятилетия Ford запустит в США производство новой модели электромобиля для коммерческого рынка 5 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 8 ч.
Видеокарты GeForce RTX 30-й серии стали стремительно набирать популярность в Steam 10 ч.
Тестовые кластеры будущего суперкомпьютера El Capitan производительностью 2+ Эфлопс уже попали в TOP500 11 ч.
Sapphire представила игровую видеокарту Radeon 6700 — раньше такие выпускали для майнинга 13 ч.
Новые смартфоны Infinix серий NOTE 12 и HOT 12 поступят в продажу в России 15 июня 13 ч.