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Илон Маск пообещал продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота в сентябре

В прошлом месяце глава Tesla анонсировал второе мероприятие AI Day, которое должно было состояться 19 августа этого года. На нём предполагалось продемонстрировать достижения компании в сфере искусственного интеллекта. Изменения в графике его проведения сопровождались традиционной комбинацией хорошей и плохой новостей. Последняя заключалась в смещении сроков на 30 сентября, но при этом Tesla пообещала продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота Bot (Optimus).

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Когда Илон Маск (Elon Musk) впервые рассказал о планах по выпуску таких роботов в прошлом году, он пообещал продемонстрировать работоспособный образец до конца 2022 года, а также сосредоточиться на его разработке в текущем году таким образом, чтобы поставить новинку на конвейер предприятия в Техасе уже в 2023 году. На этой неделе со своей страницы в Twitter миллиардер заявил, что мероприятие AI Day переносится на 30 сентября именно ради возможности продемонстрировать рабочий прототип робота Optimus.

Напомним, что в первоначальной версии спецификаций Tesla Bot при росте 173 см и массе около 57 кг должен был обладать способностью поднимать грузы до 68 кг, но переносить не более 20 кг, а на вытянутых руках удерживать и того меньше — лишь 4,5 кг. Максимальная скорость передвижения пешим ходом достигнет 8 км/ч. В конструкции робота будут использоваться 40 сервоприводов, а аппаратная основа, позаимствованная у автопилота электромобилей Tesla, позволит быстро обучать роботов с использованием фирменной нейронной сети.

Характерно, что Маск заранее предупредил особо мнительных обывателей об отсутствии возможности организовать «восстание машин» силами этих роботов, и даже при наличии угрозы для здоровья человека у последнего будет возможность побороть машину или убежать от неё. Первой сферой применения Tesla Optimus станет использование роботов на предприятии в Техасе, где они будут привлекаться к выполнению монотонных операций — сперва простых и не требующих особо сложных манипуляций. Например, им доверят перемещение грузов по территории, пропорционально их техническим возможностям.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, мир роботехники, разработка и производство электроники,
Теги: tesla, робот, робототехника, искусственный интеллект
tesla, робот, робототехника, искусственный интеллект
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