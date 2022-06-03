Дефицит чипов ослабевает и это плохая новость для азиатских экономик

Производители чипов и другие поставщики комплектующих для электроники в последние пару лет получали огромные прибыли за счёт высокого спроса на свою продукцию. Тем не менее меняющаяся экономическая обстановка в мире способна негативно сказаться как на показателях самих поставщиков полупроводников, так и на участниках их логистических цепочек.

Как сообщает The Wall Street Journal, замедление роста китайской экономики и экономические колебания в американском технологическом секторе снизят спрос на электронику как со стороны обычных пользователей, так и корпоративных клиентов. Уже начали сокращаться поставки смартфонов и компьютеров. Так, по данным агентства IDC, в первом квартале 2022 года поставки упали на 8,9 % в сравнении с первым кварталом прошлого, а поставки компьютеров за тот же период снизились на 5,1 %.

В целом в мире по мере снятия пандемийных ограничений интерес покупателей смещается с покупки товаров на услуги. Ситуация усугубляется с развитием экономического кризиса и продолжающимися вспышками COVID-19 в Китае. В Поднебесной в первом квартале продажи смартфонов упали на 14,1 %.

Во всём тихоокеанском регионе падение рынка акций американских технологических компаний привело к уменьшению спроса на IT-оборудование, а расточительные ранее IT-бизнесы вынуждены затянуть пояса — например, серверные чипы для ЦОД были важным фактором роста полупроводниковой индустрии в течение пары лет, но сокращение расходов технологическими компаниями может серьёзно изменить ситуацию.

Хотя дефицит полупроводников, длившийся более 18 месяцев, в последнее время становится всё менее острым, в первые три месяца текущего года время поставок с момента заказа комплектующих всё же увеличилось с 42 до 53 дней. При этом снижение спроса на них может негативно сказаться на компаниях, накопивших большие запасы электронных компонентов.

В Восточной Азии, где расположены большинство поставщиков, могут ощутить негативные последствия от падения объёмов заказов чипов. Известно, что санитарные ограничения в Шанхае и других китайских городах в связи со вспышкой COVID-19, вызвали падение спроса и предложения не только в самом материковом Китае, но и в соседних экономиках — на Тайване и в Южной Корее.

По некоторым данным южнокорейский экспорт немного вырос в мае в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, но только потому, что в 2021 году в мае было меньше рабочих дней. По данным Morgan Stanley, экспорт полупроводников и панелей для дисплеев в сравнении с апрелем, наоборот, упал. Снятие санитарных ограничений в китайских городах может привести к кратковременному росту, но серьёзных изменений не ожидается как минимум до начала 2023 года.

Складывается весьма непростая ситуация. Гиганты вроде TSMC, вероятно, меньше пострадают благодаря своей доминирующей позиции на рынке, а вот более мелкие азиатские бизнесы, вероятно, ожидают непростые времена.