Условно-бесплатный файтинг MultiVersus возглавил рейтинг самых популярных игр Steam Deck на прошлой неделе

Компания Valve в официальном микроблоге Steam Deck раскрыла десятку игр, пользовавшихся наибольшей популярностью среди владельцев портативного ПК на прошлой неделе.

Как стало известно, максимально востребованным в период с 25 по 31 июля на Steam Deck был условно-бесплатный платформенный файтинг MultiVersus, сейчас переживающий открытое бета-тестирование.

Ещё три релиза текущего года — экшен-роглайт Vampire Survivors, кошачье приключение Stray и фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром Elden Ring — расположились следом. Пятёрку лучших замыкает No Man's Sky.

Примечательно, что на девятой строчке в топ-10 расположилась Aperture Desk Job — небольшая бесплатная игра, созданная специально для Steam Deck. Вероятно, проект популярен среди новых владельцев портативного ПК.

Тем временем сам Steam Deck остаётся на вершине чарта продаж Steam уже девятую неделю подряд. С недавних пор Steam начал принимать заказы на устройство в Японии, Южной Корее, Тайване и Гонконге.