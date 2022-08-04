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Условно-бесплатный файтинг MultiVersus возглавил рейтинг самых популярных игр Steam Deck на прошлой неделе

Компания Valve в официальном микроблоге Steam Deck раскрыла десятку игр, пользовавшихся наибольшей популярностью среди владельцев портативного ПК на прошлой неделе.

Источник изображения: Warner Bros. Games

Источник изображения: Warner Bros. Games

Как стало известно, максимально востребованным в период с 25 по 31 июля на Steam Deck был условно-бесплатный платформенный файтинг MultiVersus, сейчас переживающий открытое бета-тестирование.

Ещё три релиза текущего года — экшен-роглайт Vampire Survivors, кошачье приключение Stray и фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром Elden Ring — расположились следом. Пятёрку лучших замыкает No Man's Sky.

Места в рейтинге распределялись в зависимости от ежедневного количества игроков (источник изображения: Steam Deck)

Места в рейтинге распределялись в зависимости от ежедневного количества игроков (источник изображения: Steam Deck)

Примечательно, что на девятой строчке в топ-10 расположилась Aperture Desk Job — небольшая бесплатная игра, созданная специально для Steam Deck. Вероятно, проект популярен среди новых владельцев портативного ПК.

Тем временем сам Steam Deck остаётся на вершине чарта продаж Steam уже девятую неделю подряд. С недавних пор Steam начал принимать заказы на устройство в Японии, Южной Корее, Тайване и Гонконге.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Платформер, Приключение,
Теги: multiversus, vampire survivors, stray, elden ring, steam deck
multiversus, vampire survivors, stray, elden ring, steam deck
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