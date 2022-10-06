Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны

Разработчики из Criterion Games совместно с издательством Electronic Arts опубликовали дебютный трейлер гоночной аркады Need for Speed Unbound. Абсолютно вся информация из вчерашней крупной утечки от японского интернет-магазина Neowing, который раньше времени открыл предзаказ, подтвердилась.

«Самые реалистичные машины» в истории серии, «совершенно новый визуальный стиль» с элементами аниме, богатые настройки индивидуализации, саундтрек с песнями от рэпера A$AP Rocky и многое другое — всё это будет, как и стало известно ещё вчера.

Игроков в Need for Speed Unbound ждут гонки со временем, погони с полицейскими, еженедельные турниры, возможность пополнять гараж новыми авто и многое другое.

Также подтвердились дата релиза и целевые платформы новой Need for Speed: игра выйдет 2 декабря на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Оформление предзаказа гарантирует доступ к проекту на 3 дня раньше, но для жителей Российской Федерации и Республики Беларусь данная опция недоступна.