Dead Space в Steam обойдётся без привязки к Origin, а сам Origin вскоре заменят

Портал PC Gamer узнал у Electronic Arts, почему на странице ремейка космического хоррора Dead Space в Steam отсутствует упоминание лаунчера Origin, который требуется для других игр издательства в сервисе Valve.

Подавляющее большинство выпущенных Electronic Arts в Steam игр (кроме разве что F1 2021 и F1 22) запускается через клиент установщика Origin, однако переосмысление Dead Space эта участь обойдёт стороной.

По словам опрошенного PC Gamer представителя Electronic Arts, ремейк Dead Space станет ещё одним исключением из общего правила: игра будет полностью интегрирована в Steam и стороннего лаунчера для запуска не потребует.

Новой нормой ситуация с Dead Space в Steam, похоже, не станет. Выходящий в следующем году (возможно, в марте) джедайский экшен Star Wars Jedi: Survivor от привязки к Origin, судя по странице в сервисе Valve, не избавился.

Тем временем Electronic Arts находится в процессе перехода к своему новому установщику для ПК — EA App уже прошёл открытую «бету» и готовится полностью заменить Origin. EA уверяет, что EA App быстрее, надёжнее и удобнее.

Лаунчер предложит автоматические загрузки, фоновые обновления и универсальный список друзей с других платформ. Весь контент из Origin (игры, сохранения, друзья) будет перенесён в новое приложение.

Как бы то ни было, как минимум ремейк Dead Space в Steam от стороннего загрузчика был избавлен. Релиз переосмысления ожидается 27 января 2023 года на PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S.