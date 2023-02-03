Игрок нашёл простой способ заметно повысить производительность в ремейке Dead Space — метод будет доступен не всем

Пользователь sxKYLE с форума Reddit обнаружил простой, но доступный не всем способ значительно повысить производительность в ремейке космического хоррора Dead Space. Находку игрока уже протестировали на портале DSOGaming.

Речь идёт о технологии Resizable BAR (ReBAR) от NVIDIA, которая представляет собой аналог Smart Access Memory от AMD и открывает центральному процессору доступ ко всему объёму видеопамяти.

В ремейке Dead Space по умолчанию ReBAR не используется, поэтому её придётся включать вручную (это можно сделать через утилиту NVIDIA Profile Inspector). По мнению sxKYLE и DSOGaming, результат того стоит.

Прирост производительности у sxKYLE (Intel i7-9700K, RTX 4080) на максимальных настройках в разрешении 3440×1440 составил около 30 % (от 26 до 30 кадров/с), а у DSOGaming (Intel i9-9900K, RTX 4090) — до 25 %.

Сравнение работы ремейка с включённой и выключенной ReBAR от sxKYLE и DSOGaming

В NVIDIA заявили, что ситуация не так однозначна: на другом уровне прирост может быть не столь значительным. Компания тестирует работу технологии в ремейке Dead Space и может включить его в список игр, где она активируется автоматически.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами ReBAR, понадобится видеокарта NVIDIA RTX как минимум 30-й серии и совместимые с технологией центральный процессор и материнская плата.

Ремейк Dead Space дебютировал 27 января на PC (Steam, EA App, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Сегодня, 3 февраля, игра получила патч 1.04 с улучшениями производительности, но от «заиканий» в геймплее он не спасает.