Новейшие iPhone начали продавать в Китае с редкой скидкой более $100 в связи с падением спроса

Новейшие смартфоны компании Apple продают в Китае с необычно большими скидками, эквивалентным более $100. Как сообщает Bloomberg, такие чрезвычайные меры всего через несколько месяцев после релиза новинок компании приходится принимать в связи с буквальным истощением спроса на iPhone в Поднебесной.

По сведениям издания, большие скидки на iPhone Pro в 800 юаней ($118) можно обнаружить в последние 11 дней на местном портале JD.com и у местного оператора мобильной связи China Mobile, хотя ими список продавцов, идущих на отчаянные меры, не ограничивается. Сообщается, что схожие скидки в 700 юаней обнаружило издание China Securities Journal и в Шэньчжэне. Впрочем, местный официальный сайт Apple продаёт новинки по прежним ценам.

Известно, что скидки появились ближе к концу сезона празднования Нового года по лунному календарю — ретейлеры решили оживить торговлю перед открытием школ. Хотя неизвестно, сколько продлятся такие значимые дисконты, они косвенно свидетельствуют об очень слабом спросе на электронику Apple на крупнейшем для компании рынке смартфонов. Примечательно, что обычно в первую очередь скидки в 7‒9 % ранее вводились в первую очередь на более дешёвые версии iPhone. По словам аналитиков Jefferies, сейчас размеры скидок заметно выросли, в январе они составляли 3‒4 %.

На прошлой неделе Apple сообщила о первом падении квартальных доходов с 2019 года. Компания ссылалась на перебои с поставками, вызванными проблемами в китайских производственных цепочках. Тем не менее, глава компании Тим Кук (Tim Cook) отметил спад на китайском рынке, который только недавно отказался от строгих санитарных ограничений, наносивших вред экономике.

Впрочем, даже теперь продажи смартфонов, похоже, будут сокращаться в 2023 году. Об этом сообщали многие компании, включая Samsung Electronics. Впрочем, это, в некоторой степени, помогло Apple выбиться в лидеры рынка. Хотя Apple ещё не представляла данных о текущем квартале, она заявила, что он, вероятно, по показателям будет похож на конец прошлого года. Другими словами, речь идёт о падении доходов на 5 % — хотя в компании ранее заявляли, что продажи iPhone в первом квартале 2023 года должны улучшиться.

По оценкам экспертов Jefferies, в сравнении с iPhone 13, продажи iPhone 14 за первые 38 дней с момента релиза на китайском рынке упали на 28 %.