Windows 11 смогла работать на компьютере с 200 Мбайт оперативной памяти

Официальные минимальные системные требования у Windows 11 составляют 4 Гбайт ОЗУ и накопитель на 64 Гбайт. Однако энтузиаст NTDEV выпустил tiny11 — облегчённую сборку Windows 11 Pro 22H2, которой требуется всего 2 Гбайт ОЗУ и 8 Гбайт свободного места на рабочем диске. Любопытно, но эту сборку смогли запустить на ПК с ещё более скромным объёмом оперативной памяти.

Автор проекта поясняет, что основанная на Windows 11 Pro 22H2 сборка tiny11 имеет всё необходимое для комфортной работы за компьютером без излишеств и беспорядка стандартной Windows. Например, в сборке удалён браузер Microsoft Edge, но оставлены калькулятор, блокнот, Paint и терминал, а также Microsoft Store и функции для пользователей с ограниченными возможностями. Необходимые приложения можно устанавливать через winget install.

Также в tiny11 есть доступ к PowerShell и удалённому рабочему столу. Кроме того, стандартно сборка работает без входа в учётную запись Microsoft, но при желании можно авторизоваться в аккаунте Microsoft. Кроме того, до tiny 11 можно обновиться даже с официальной Windows 10. Опция Windows Update в tiny11 тоже работает. Для установки tiny11 не требуется наличие криптографического модуля TPM на материнской плате и включённой функции Secure Boot в BIOS.

Несмотря на то, что в требованиях tiny11 указаны 2 Гбайт оперативной памяти, сам разработчик смог запустить сборку на виртуальной машине лишь с 384 Мбайт свободной ОЗУ. Как отмечается, при таких условиях ОС «работает очень медленно, но работает». На представленном скриншоте «Диспетчера задач» видно, что система в таком случае страдает от нескольких проблем: сильного уровня использования диска и 100-процентной загрузки CPU.

Для tiny11 наличие 384 Мбайт свободной ОЗУ оказались не пределом. Один из пользователей смог запустить её на виртуальной машине, где было выделено только 200 Мбайт оперативной памяти. Правда, прежде чем ОС смогла всё-таки запуститься, она выдала четыре «синих экрана смерти».

Позже тот же пользователь попробовал запустить tiny11 с использованием 196 Мбайт ОЗУ. Однако снижение на 4 Мбайт свободной оперативной памяти привело к тому, что процесс загрузки сменился «30-минутными BSOD».

Подробности о tiny11 и сам образ сборки можно отсюда.