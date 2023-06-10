Decarnation — жуткий триллер, от которого не по себе. Рецензия

Жанр Приключение Издатель Shiro Unlimited Разработчик Atelier QDB Минимальные требования Процессор с частотой 1,7 ГГц, видеокарта с поддержкой OpenGL 2.1, например Intel HD 3000, 2 Гбайт на жёстком диске Возрастной ценз От 18 лет Локализация Отсутствует Платформы PC, Nintendo Switch Официальный сайт

Играли на PC

Когда пытаешься вспомнить хорроры с пиксельной графикой, прежде всего на ум приходит Corpse Party — не просто игра, а целая серия, которая завоевала настолько большую фанбазу, что её поклонники создают собственные игры во вселенной. На первый взгляд кажется, что Decarnation — что-то в таком же духе, похожий пиксельный «ужастик» с кровью и кишками в каждом кадре. На деле же новинка — не совсем хоррор, а, скорее, психологический триллер, поднимающий очень непривычные для игровой индустрии темы. Игровой процесс подкачал, но ради великолепной истории на проект стоит обратить внимание.

⇡#Тараканы в голове (и не только)

Мы переносимся в 1989 год: главная героиня, Глория, позирует в парижской мастерской скульптору. Вскоре её статуя окажется в местном музее, во что она сама, простая танцовщица в кабаре, с трудом верит. Статуя пользуется большой популярностью у посетителей, и вроде бы всё идёт своим чередом, но в какой-то момент жизнь начинает рушиться. Хозяин кабаре предлагает Глории стать наставницей более молодых танцовщиц и расстаться с любимой профессией, с личной жизнью начинаются проблемы, да и визит в музей оставляет на её душе неприятный отпечаток из-за извращенца, лапающего её статую.

Как нельзя кстати раздаётся звонок — именитая компания приглашает Глорию к себе и делает предложение, от которого невозможно отказаться. Собственное шоу, полная творческая свобода, большие гонорары… Героиня не сразу соглашается, но, когда всё начинает идти наперекосяк, она решает отправиться на встречу с директором, называющим себя её большим поклонником. Раз уж это хоррор/триллер, встреча, очевидно, проходит не так, как ожидала Глория, — и вот на этом моменте пересказ сюжета лучше закончить.

Редко выходят игры, от которых во время прохождения становится не по себе, и Decarnation — одна из них. Частично дело в антураже — здесь не так много локаций, и в основном действие происходит в замкнутых помещениях, что может вызвать клаустрофобию даже у тех, кто ею не страдает. Без спойлеров трудно объяснить, с чем именно это связано, но чувство дискомфорта возникает регулярно — и чем дальше проходишь, тем оно отчётливее. Особенно если читал о людях из реальной жизни, попавших в ту же ситуацию, что и Глория.

Изрядная часть истории построена на рефлексии главной героини, её борьбе с внутренними демонами (причём иногда в буквальном смысле) и на попытках смириться со всем, что происходило в жизни. В «пиксельных» играх часто можно встретить протагонистов, прописанных в разы лучше героев высокобюджетных блокбастеров, но здесь работа сценаристов особенно впечатляет — ты будто проживаешь историю Глории, беспокоишься о её душевном состоянии и вплоть до финала надеешься, что с ней всё будет в порядке. Прерывать прохождение не хочется — иначе появляется чувство, будто бросаешь девушку в трудную минуту.

⇡#Такая вот жизнь

Когда в начале таких игр видишь предупреждения о взрослых темах, обычно примерно понимаешь, какие именно вопросы будут подниматься. Здесь же спектр очень широкий, затрагивается много обычных для людей проблем и явлений: от объективации до стокгольмского синдрома, от душевных расстройств до принятия себя. О чём-то говорят «в лоб», для чего-то используют метафоры, создавая порой фантасмагорические сцены, предугадать развитие которых невозможно. Иногда не понимаешь, сон это, реальность, фантазия или что-то ещё — настолько искусно соткана история. Сравнивать игру с работами Дэвида Линча банально, но тут без их упоминания не обойтись — впечатления Decarnation оставляет примерно те же, что и какой-нибудь «Человек-слон». Посмотрел, осмыслил, а затем с опаской советуешь остальным, понимая, что не каждому такое понравится.

Хотя история довольно мрачная, в откровенную «чернуху» игра не скатывается. В этом есть большая заслуга сценаристов, но и музыкальное сопровождение нельзя не отметить. Увидев имя Акиры Ямаоки, ожидаешь классический для хорроров саундтрек — нагоняющий жути и создающий пугающую атмосферу. Здесь всё с точностью до наоборот — музыка в Decarnation включается во время более-менее спокойных моментов, и среди композиций есть красивые песни на французском. В остальных эпизодах задействован едва уловимый эмбиент, который не перетягивает одеяло на себя.

В общем, историю можно лишь похвалить, а вот к игровому процессу возникают вопросы. Есть ощущение, что разработчики слишком увлеклись сюжетной линией и лишь в последний момент начали думать о том, как сделать на основе этой истории игру. Здесь достаточно геймплейных эпизодов, позволяющих Decarnation не превратиться в визуальную новеллу или интерактивное кино, но какой из них ни возьми — покажется либо неуместным, либо надуманным.

Особенно странно выглядят мини-игры, которые ещё и повторяются. В одной из них вы танцуете под музыку и, словно в ритм-игре, вовремя нажимаете на появляющиеся на экране кнопки. В другой Глория занимается гимнастикой: нужно много раз давить на пробел, чтобы удерживать равновесие. Когда героиня ложится спать, игрок нажимает на «стрелочки», читая её высказывания о встреченных людях и произошедших событиях. Назвать это геймплеем трудно.

Но есть и более интересные игровые эпизоды — и загадки встречаются неплохие, и даже для простенького стелса место нашлось. Иногда Decarnation проверяет вашу память — к примеру, когда надо сопоставить появляющиеся фразы с персонажами, которые их произносили. Да и исследование немногочисленных комнат приносит удовольствие, особенно когда читаешь комментарии героини о тех или иных вещах. Но в целом трудно отделаться от ощущения, что можно было придумать куда больше увлекательных механик. История всё равно остаётся интересной, однако появление геймплейных моментов в большинстве случаев вызывает лишь желание разделаться с ними поскорее, чтобы увидеть продолжение сюжета.

***

Несмотря на имя Ямаоки в описании, Decarnation не суждено завоевать большую популярность — в Steam за неделю накопилось лишь под сотню отзывов. А жаль — игра получилась очень необычной. Вернее, именно как игровой проект она так себе, ради геймплея её проходить не стоит. А вот сюжет очень непривычный и неожиданно мрачный. Если вам нравятся нестандартные истории, вызывающие чувство опустошённости (а такие странные люди есть, я один из них), Decarnation точно не стоит пропускать — это интересный триллер, интерактивных аналогов которому нет, хоть с виду и не скажешь.

Достоинства:

захватывающий сюжет, поднимающий множество непривычных для видеоигр тем;

в приятном саундтреке сочетаются красивые вокальные композиции и жутковатый эмбиент;

несколько неплохих головоломок.

Недостатки:

игровой процесс по большей части кажется «прикрученным» в последний момент.

Графика Поначалу персонажи с большими головами выглядят странно — будто играешь в мрачную версию старых «Покемонов». Но со временем к этому привыкаешь. Да и локации выглядят симпатично. Звук Здешний саундтрек вряд ли войдёт в списки лучших работ Акиры Ямаоки, однако и поругать его не за что. Но особенно здорово звучат песни малоизвестного французского коллектива Fleur & Bleue — их даже хочется слушать отдельно от игры. Одиночная игра Захватывающий триллер, аналоги которому трудно найти. Геймплей слабоват, так что, если сюжет в играх стоит для вас на первом месте, удовольствия от новинки вы получите больше. Оценочное время прохождения 6 часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Мрачная история, поднимающая темы, на которые в видеоиграх либо говорят очень редко, либо не говорят вообще. Благодаря этому Decarnation запоминается, несмотря на то, что именно как игра она звёзд с неба не хватает.

Оценка: 8,0/10

Подробнее о системе оценок