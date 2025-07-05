Two Falls (Nishu Takuatshina) — в поисках взаимопонимания. Рецензия

Жанр Приключение Издатель Indie Asylum Разработчик Unreliable Narrators Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8600K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 7 2700 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon Vega 64, 15 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam или Epic Games Store Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-9600K 3,7 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700, SSD Дата выхода 8 ноября 2024 года (PC), 2 мая 2025 года (Xbox Series X, Series S, PlayStation 5) Возрастной ценз Не определен Локализация Отсутствует Платформы PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 Официальный сайт

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Two Falls (Nishu Takuatshina) — первая игра от студии Unreliable Narrators. Расположена она в Квебеке, и часть команды — из коренных народов северной части Канады. Что и объясняет историческую направленность дебютного проекта. В нем чувствуется желание быть услышанным, любовь и уважение к своей истории. Но и неопытность заметна невооруженным глазом.

⇡#Одна история — две точки зрения

События Two Falls разворачиваются в XVII веке. Жанна (или Иоанна, что ближе к эпохе; официальной локализации нет, поэтому можете выбрать на свой вкус) — единственная выжившая в жутком кораблекрушении. Ну почти единственная. Компанию ей составит добродушная собака по кличке Капитан. Хотя в дикой природе будущей Канады даже столь милый напарник не поможет выжить. Как бы пережить холодную ночь, когда и костер не получается развести.

В это же время юный инну Майкан находит бездыханное тело белого волка, с которого сорвали шкуру и оставили гнить. Подобное неуважение к природе вызывает у него праведный гнев — и страх, что Духи разгневаются и буквально заморозят землю, признаки чего уже видны. Быстро поняв, что ответственность на бледнолицых браконьерах, он пускается в погоню. Майкан еще не догадывается, куда его заведет погоня за справедливостью.

С точки зрения игровой механики Two Falls — незамысловатый симулятор ходьбы. Неспешный шаг не разбавляют ни загадками, ни неловким стелсом, чем зачастую пытаются разнообразить геймплей в других подобных проектах (и обычно получается неказисто). Только диалоги, взаимодействие с редкими активными объектами и любование пейзажами.

Unreliable Narrators целиком фокусируется на повествовании, оправдывая свое название. Центральная тема напрашивается сама собой — столкновение двух очень разных культур, которые много веков развивались независимо друг от друга. Языки, обычаи, вера — между коренными индейцами и переселенцами-европейцами нет ничего общего, сплошь противоречия. Даже научившись понимать слова друг друга, они не приблизились к взаимопониманию. Скорее, даже наоборот, ведь народы по-разному думают и вкладывают в одни и те же слова свои смыслы.

Завоевание Америки было жестоким и кровавым, но Two Falls все же рассказывает более спокойную историю. Повествование постоянно переключается между двумя протагонистами. Конечно, к финалу их пути пересекутся. Встреча предрешена, но какими к этому моменту окажутся сами герои, во многом зависит от вас. Жанна знакомится с охотником Пьером и уговаривает его помочь добраться до Квебека. По дороге их, конечно же, ждет множество неурядиц. Дорога Майкана ведет его следом за парочкой европейцев. Они побывают в одних и тех же местах, пересекутся с одними и теми же персонажами, но в разное время. Вопрос в том, как они будут себя вести.

Авторы используют интерактивную природу видеоигр не в геймплее, а в подаче истории. Зачастую вам предстоит делать выбор: это может быть как решение о (без)действии, так и варианты ответа собеседнику. Выйти навстречу незнакомцу или попытаться сбежать? Поделиться секретами своего народа или уберечь их от чужака? Рассказать случайному попутчику веселую сказку или поучительную историю из жизни?

Игра не пытается прикидываться нелинейной — ваш выбор практически не отразится на цепочке событий. Но он формирует характеры героев: настойчивость, доверие, взгляд на веру. Что, в свою очередь, отражается на многих диалогах, где у вас нет прямого влияния. Иногда вы лишь видите причину, почему персонаж сказал ту или иную фразу: достаточно ли он прямолинеен или, наоборот, не особо доверчив, и так далее. И это действительно придает выбору веса.

Сюжет передает атмосферу эпохи и подчеркивает конфликт. Но авторы хотели рассказать и про места, быт тех лет и природу. В рамки скромной по длительности и масштабу игры подобным отступлениям места не нашлось, поэтому сценаристы не поскупились на обширные исторические справки в местном кодексе. Two Falls вполне успешно проводит просветительскую работу.

Two Falls — камерная игра. Для студии, состоящей из десятка сотрудников, многие из которых еще и новички, не раздувать масштабы было мудрым решением. Локации скромные по размеру, а ощущение объема им придают симпатичные фоны. Картинка стилизована, природа выглядит приятно — некоторыми пейзажами вполне можно полюбоваться. А вот о персонажах такого не скажешь. Выглядят они довольно грубо, анимированы топорно. Работает игра на Unreal Engine 5, и для столь простой картинки требования у нее, конечно, кажутся завышенными — из-за аппетита самого движка.

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От Two Falls (Nishu Takuatshina) не стоит ждать высокой динамики или захватывающих сцен. В ней практически нет игрового процесса. Но даже так авторам удалось найти способ создать ощущение важности вашего выбора. Интересно следить за героями, наблюдать изменения в манере речи и характере и пройти с ними их путь до конца.

Достоинства:

выразительные герои, чья точка зрения во многом формируется вашими решениями;

приземленная история, раскрывающая тему взаимопонимания народов;

симпатичные пейзажи;

можно погладить собаку.

Недостатки:

неспешный темп требует определенного настроения;

скверная производительность при технически слабой картинке;

минимум игрового процесса даже в рамках жанра.

Графика Очень простая картинка, которая как-то держится за счет стилизации и симпатичных пейзажей. Но модели героев с пластиковыми лицами и рубленой анимацией ничего не спасает. Остается только привыкнуть. Звук Аутентичное звучание усиливает атмосферу дикого фронтира. Одиночная игра Симулятор ходьбы в самом прямом смысле. Оценочное время прохождения Четыре часа на одно прохождение. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Главная заслуга Two Falls — умение рассказать важную историю, будучи весьма стесненной в средствах выражения.

Оценка: 7,0/10

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Two Falls (Nishu Takuatshina)

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