Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Почти все новые iPhone разошлись лучше о...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Почти все новые iPhone разошлись лучше ожиданий — только одна модель не снискала популярности

Спустя почти две недели после запуска семнадцатой линейки смартфонов Apple аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley сообщили, что спрос на эти устройства оказался «немного выше, чем мы изначально ожидали», основываясь на прогнозах сроков поставок в интернет-магазине Apple и информации, полученной из цепочки поставок Apple. На ранних этапах продаж высокий спрос наблюдается на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а вот iPhone Air не столь популярен.

Источник изображения: macrumors.com

Источник изображения: macrumors.com

«Наши проверки цепочки поставок указывают на то, что увеличение объёмов производства iPhone 17, вероятно, неизбежно», — заявил аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг (Erik Woodring). Во второй половине 2025 года цепочка поставок Apple может увеличить производство новых iPhone до более чем 90 миллионов устройств, по сравнению с текущими 84 миллионами.

Основываясь на отчётах своих аналитиков, Morgan Stanley повысил целевую цену акций Apple до $298. Однако некоторые эксперты полагают, что текущая цена акций компании уже отражает высокий спрос на iPhone 17-й серии, и требуется ещё больший потенциал роста, «чтобы утверждать о более устойчивом превосходстве акций в краткосрочной перспективе». На сегодняшний день акции Apple торгуются в районе $256.

Аналитики весьма оптимистично оценивают перспективы продаж будущих смартфонов iPhone в 2026 и 2027 годах в ожидании выхода первой складной модели iPhone в сентябре следующего года: «iPhone устаревают, и самое крупное нововведение Apple за последние годы появится менее чем через 12 месяцев».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
iPhone 17 Pro обвесили кулерами для SSD — и он выдержал стресс-тест почти без тротлинга
Подготовка к выпуску iPhone 17 стоила сотрудникам Foxconn ночных смен, переработки и задержки зарплат
Пользователи iPhone 17 начали жаловаться на сбои Wi-Fi, Bluetooth и CarPlay
Китай ограничил использование оборудования Nokia и Ericsson в сетях связи
Huawei представила смартфон Nova 14i на чипе Qualcomm — раньше он уже выходил под именами Enjoy 60x и Nova Y91
Qualcomm заявила о «полной победе» над Arm в лицензионном споре по делу Nuvia
Теги: iphone 17, iphone 17 pro, iphone 17 air, iphone 17 pro max, apple, продажи, аналитика, анализ рынка, статистика
iphone 17, iphone 17 pro, iphone 17 air, iphone 17 pro max, apple, продажи, аналитика, анализ рынка, статистика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
ФИФА анонсировала первую FIFA после ухода Electronic Arts — это футбольная аркада FIFA Heroes для консолей и мобильных телефонов
8849 TANK 4 Pro — первый в мире защищённый смартфон с HD-проектором
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora
В Steam и VK Play стартовала открытая «альфа» Ncore — футуристического шутера про гладиаторов далёкого будущего на мультиарене 50 мин.
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер 3 ч.
Facebook и Instagram обязали вернуть хронологические ленты в качестве стандартных, но только в Нидерландах 3 ч.
Музыкальные лейблы будут лицензировать контент разработчикам для «этичного» обучения ИИ 3 ч.
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии» 3 ч.
Затраты — выше, безопасность — ниже: Google снова посетовала на заградительное лицензирование Microsoft 4 ч.
YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная 5 ч.
Суд США разрешил прокуратуре взломать Telegram, но у неё не получилось 7 ч.
Павел Дуров открыл в Казахстане лабораторию ИИ и пообещал новые проекты 7 ч.
ГК Softline приобрела контрольную долю в BeringPro, чтобы усилить консалтинговое направление 7 ч.
MSI косвенно подтвердила совместимость процессоров AMD Zen 6 с платами AM5 10 мин.
Почти все новые iPhone разошлись лучше ожиданий — только одна модель не снискала популярности 59 мин.
HP представила 49-дюймовый офисный монитор Series 5 Pro с выдвижной веб-камерой и геймерскими характеристиками 2 ч.
Японцы научили ИИ видеть сквозь стены при помощи Wi-Fi 2 ч.
iPhone 17 Pro обвесили кулерами для SSD — и он выдержал стресс-тест почти без тротлинга 2 ч.
Продажи Tesla рванули до исторического рекорда, но впереди — резкий спад 2 ч.
Adata выпустила «неубиваемые» внешние SSD SD820 и SC735 — до 2000 Мбайт/с и до 4 Тбайт 3 ч.
Дата-центр радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA) «засадили» сразу в две клетки Фарадея для защиты сверхчувствительных антенн от радиопомех 5 ч.
В Гарварде создали систему для «вечной» работы квантового компьютера 5 ч.
$1,5 млрд за неделю: Nscale получила ещё $443 млн инвестиций, едва закрыв прошлый раунд финансирования на $1,1 млрд 6 ч.