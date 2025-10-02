Почти все новые iPhone разошлись лучше ожиданий — только одна модель не снискала популярности

Спустя почти две недели после запуска семнадцатой линейки смартфонов Apple аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley сообщили, что спрос на эти устройства оказался «немного выше, чем мы изначально ожидали», основываясь на прогнозах сроков поставок в интернет-магазине Apple и информации, полученной из цепочки поставок Apple. На ранних этапах продаж высокий спрос наблюдается на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а вот iPhone Air не столь популярен.

«Наши проверки цепочки поставок указывают на то, что увеличение объёмов производства iPhone 17, вероятно, неизбежно», — заявил аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг (Erik Woodring). Во второй половине 2025 года цепочка поставок Apple может увеличить производство новых iPhone до более чем 90 миллионов устройств, по сравнению с текущими 84 миллионами.

Основываясь на отчётах своих аналитиков, Morgan Stanley повысил целевую цену акций Apple до $298. Однако некоторые эксперты полагают, что текущая цена акций компании уже отражает высокий спрос на iPhone 17-й серии, и требуется ещё больший потенциал роста, «чтобы утверждать о более устойчивом превосходстве акций в краткосрочной перспективе». На сегодняшний день акции Apple торгуются в районе $256.

Аналитики весьма оптимистично оценивают перспективы продаж будущих смартфонов iPhone в 2026 и 2027 годах в ожидании выхода первой складной модели iPhone в сентябре следующего года: «iPhone устаревают, и самое крупное нововведение Apple за последние годы появится менее чем через 12 месяцев».